Julián y Fiama aclaran su supuesto pacto en ‘La isla de las tentaciones’: «No creo en las casualidades»

Susana Molina destapó en ‘La isla de las tentaciones’ el supuesto montaje que Alex Bueno, Fiama y Julián tenían en el reality. Según la ganadora de ‘GH 14’, Julián le contó que Alex le había enviado unos mensajes al tentador para planear dar vídeos, contenido y básicamente juego en el concurso. Cuando Molina le contó esto a Fiama la reacción de la ex del viceverso fue totalmente increíble.

Llorando, Fiama prometió y prometió que ella no tenía ni idea de que su por aquel entonces pareja, tenía planeado hacer un montaje. Aunque la ex de Gonzalo Montoya no se terminó nunca de creer lo que decía Fiama, lo cierto es que la exconcursante hasta día de hoy ha mantenido no ser conocedora de esa información hasta que su amiga se lo dijo.

Fiama en ‘MyHyV’ | Foto: Cuatro.es

Es por este motivo por el que Julián y Fiama se han visto las caras en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para aclarar de una vez por todas si hubo alguna intención de hacer un montaje. La única prueba que tenía Julián para demostrar esto era los whatsapp que Bueno le había enviado. Sin embargo y para sorpresa de todos, el tentador los había borrado: «Borré los mensajes porque para qué voy a tenerlos en el móvil. Yo se los enseñé a mis compañeros y a los dos días del concurso con las personas que más tenía afinidad le dije lo que Alex me dijo», aseguró el tentador.

Según Julián, el extronista le contó todo lo que iba a suceder en el programa: «Fiama me iba a dar la primera cita, luego iban a hacer como que se mosqueaban y finalmente se iban a ir juntos«, dijo el tentador que recalcó que de hecho, eso es lo que había pasado: «Yo no he hablado con Fiama pero tampoco creo en las casualidades», aseguró.

Julián en ‘MyHyV ‘| Foto: Cuatro.es

La versión de Fiama

A todo esto Fiama volvió a recalcar que como bien había dicho Julián, ella nunca habló con él, pero además la exconcursante aseguró que no tenía ni idea de ningún pacto, y que lo único que sabía es que Alex le había pedido al tentador que la vigilase: «Me sorprende, es verdad que le di la primera cita a Julián, y es ahí cuando él me cuenta que Alejandro le pidió que me vigilara«, explicó Fiama que además añadió que en cuanto supo esto no quiso volver a darle una cita a Julián.