Julio Iglesias habla de su salud: «He estado hecho una mierda con el tobillo y la pierna derecha»

La salud de Julio Iglesias ha estado en el punto de mira durante las últimas semanas a raíz de unas fotografías en las que se le podía acompañado de dos jóvenes mulatas que le sostenían una de cada brazo. El aspecto del cantante era cuanto menos preocupante y rápidamente comenzaron todo tipo de especulaciones sobre qué podía estar pasando y el motivo de su situación.

Fue él mismo el que contó que había tenido un accidente doméstico que le había provocado un problema en el tobillo, lo que hacía que no pudiera andar bien y necesitara ayuda para desplazarse. Pues bien, ahora que ya se habían calmado las informaciones sobre su salud, el artista ha decidido conceder una entrevista en la que se tomado con humor lo que le ha sucedido.

Julio Iglesias ha hablado con el portal 65ymás y ha explicado cómo evoluciona de su caída: «Estoy bien, estoy perfecto. Estoy contentísimo porque me he recuperado perfectamente del tobillo. He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa; menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte, pero me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar».

Julio Iglesias en su concierto en Marbella

Julio Iglesias habla del coronavirus

El cantante también ha querido pronunciarse por el tema de las jóvenes mulatas que tanto dieron que hablar: «Cogí dos mulatas y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño», explica con humor. Además, Iglesias también ha hablado sobre el tema del coronavirus: «Hace daño, hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos».

El artista continúa diciendo: «El covid está ahí y no mira la edad. Una cosa es tenerlo a los 15 o 20 años y otra de los 75 años para arriba». Además, Julio Iglesias ha asegurado que tiene prevista una gira mundial importante con la que pasará por España y por toda Europa: «A expensas de que en 2021 la gente esté libre y tenga la libertad de poder ir a las conciertos», explicaba.