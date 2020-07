Kanye West anuncia su candidatura a Presidente de los Estados Unidos

El pasado sábado 4 de julio los estadounidenses celebraron el Día de la Independencia de una manera un tanto diferente a los años anteriores a causa de la pandemia del coronavirus que, especialmente en su país, está generando una situación verdaderamente preocupante. Lo que nadie se esperaba tampoco es que fuese el día escogido por Kanye West para anunciar su candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos este mismo 2020.

«Ahora debemos hacer realidad la promesa de América confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo un futuro. Me postulo a Presidente de los Estados Unidos«, escribía en un tuit acompañado del que parece ser ya su hasthtag de campaña: «2020VISION«. Horas más tarde compartía una imagen de unas pequeñas construcciones acompañado en el siguiente texto: «Refugios YZY [Yeezy es su marca de ropa] en proceso», también bajo el mismo hashtag.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ??! #2020VISION

