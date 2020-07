‘La casa fuerte’: Cristina pone en duda su relación con Ferre tras otra bronca durante una fiesta

Las parejas de ‘La casa fuerte’ cada vez están más al límite y en esta primera semana de julio la tensión se ha mantenido en sus picos más altos. Y una nueva fiesta de cumpleaños ha sido el origen de una fuerte bronca concretamente la de Ferre y su novia Cristina. Todo parecía ir bien entre ellos (después de otras broncas) pero un gesto por parte del que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ hizo que la concursante entrase en cólera.

En plena noche, Cristina se acercó a su novio y se lo encontró bailando con Macarena y, acto seguido, se apartó de él enfadada: «¡Por favor, aire! Me sobras. ¡Friki!», le empezó a gritar a su pareja repitiéndolo en varias ocasiones. «Una última vez, ¿Quieres hablar conmigo?», preguntaba el concursante. Ya por separado, Cristina no dudó en sincerarse con sus compañeros: «Toda la noche pasando de mí y cuando lo veo está pegado como una lapa a Macarena. No me apetece estar con él». Dada la tesitura, rápidamente el resto de los concursantes intentaron que reinase la buena sintonía para seguir adelante con la fiesta. Todos intentaron que sellasen la Paz con un beso y así fue. Pero parece que no fue convincente para el concursante: «Si me lo da sin sentirlo, que no me lo de».

Cristina se enfadó mucho con Ferre durante la fiesta1 Foto: Telecinco.es

Ya en la gala del domingo 5 de abril, Sonsoles Ónega ha querido saber el motivo de los celos de Cristina al ver a su novio con otra compañera y la concursante ha querido explicar que ese no era el origen de todo lo ocurrido. «Llevo una semana que me siento sola y esa noche cada vez que lo buscaba estaba con Macarena», explica: «Y me rallaba porque me sentía sola«. Pero su pareja no parecía estar de acuerdo con todo esto. «Ha salido 20 veces en el vídeo que te he ido a buscar. Estuviste toda la noche con Oriana y luego te vi bailando con Labrador e Iván».

«Me he dado cuenta de que nos falta comunicación»

Pero el malestar de Cristina parecía ir más allá: «Estoy cansada de estar siempre quedando como una celosa. Me he dado cuenta de que nos falta comunicación y en muchos aspectos malos», le comentaba a la presentadora a punto de llorar: «Nos queremos ir a vivir juntos y ahora estamos aquí juntos y mira… Son 24 horas y te necesito«. Sin duda la concursante ve que los problemas que están teniendo en el concurso podrían afectarle mucho fuera: «Hay muchas cosas de fuera que luego aquí…».

Cristina, muy triste durante la gala por su situación con Ferre | Foto: Telecinco.es

Ferre, mientras tanto, parecía no compartir los problemas de su pareja: «Necesito comunicación porque sino no vamos a llegar a la vuelta de la esquina«, insistía Cristina poniendo en duda el devenir de su relación. «Si no nos llevamos bien, no podemos estar juntos«. Ante estas palabras, el exsuperviviente se quedo todavía más extrañado por lo ocurrido: «Pero no me digas esas cosas porque me haces daño». «Solo te estoy pidiendo hablar las cosas», sentenciaba así la conversación.