Kate Middleton y la Duquesa de Cornualles, muy unidas en su compromiso social en favor de los niños

Desde que se decretó la alerta sanitaria mundial por pandemia por el avance imparable del coronavirus, la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo se confinaron en el Castillo de Windsor, por lo que la agenda de la Monarca se redujo prácticamente a cero. Y fueron los Duques de Cambridge los que cogieron todo el peso de la Corona puesto que el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornualles se confinaron en su residencia escocesa de Birkhall, donde además el heredero a la Corona dio positivo en coronavirus. Tras acabar con su confinamiento escocés a mediados de junio y regresar a Londres, ambas parejas han empezado a ‘repartirse’ la agenda, que cada vez está más cargada.

Una agenda en la que se sigue priorizando el teletrabajo con diferentes videollamadas como la que han compartido Kate Middleton y Camilla Parker con motivo de la semana de los hospicios infantiles que se celebra en Reino Unido del 22 al 26 de junio. Ambas están muy involucradas en las causas sociales para defender los derechos de los más pequeños y por eso han querido colaborar juntas dada la excepcionalidad de la situación actual por la crisis del coronavirus.

La mujer del Príncipe Carlos y la mujer del Príncipe Guillermo han participado juntas en varias videoconferencias con diversas asociaciones que se encargan de proteger a los niños, un sector con el que están especialmente comprometidas. Ambas son patronas de diferentes instituciones con las que ahora han querido hablar de forma conjunta para trasladarles su agradecimiento diario pero, en especial, en estos tiempos tan complicados: «Nos gustaría agradecer a todas las personas que trabajan para hospicios alrededor de Reino Unido por el increíble trabajo que hacen», ha expresado la Duquesa de Cornualles.

En concreto se han reunido con Helen & Douglas House, East Anglia Children’s Hospices y Children’s Hospice South West. «Hemos tenido que ser muy ágiles a la hora de responder a las necesidades cambiantes de las familias», ha comentado el fundador de esta última, algo en lo que todos han coincidido, así como en la necesidad de unir esfuerzos para poder dar el mejor servicio en estos momentos tan necesarios: «Hay que agradecer al personal que sean capaces de proporcionar lo necesario para que esas familias puedan recibir cuidados a corto o largo plazo», decía al respecto Kate Middleton.

Una charla a lo largo de la que la Duquesa de Cornualles y la Duquesa de Cambridge han estado hablando también con la familia Delf, que perdieron a su hijo Fraser de 9 años a principios de 2020. El pequeño padecía el síndrome de Coats plus y desde entonces su hermano recauda fondos para ayudar al sistema sanitario británico. Tras escuchar su historia, Kate Middleton se comprometió a hacer un pequeño homenaje en honor a la memoria del fallecido plantando un girasol en los hospicios cuando pueda volver a visitarlos en persona.

