Timothée Chalamet, pillado en actitud muy cariñosa con la actriz mexicana Eiza González

Parece que la cuarentena ha hecho que todo el mundo dé rienda suelta a la pasión y han surgido nuevas relaciones sorprendentes. Esta ha sido la noticia de la nueva relación del protagonista de ‘Call me by your name‘, Timothée Chalamet, quien mantenía un romance desde hacía un tiempo con Lily Rose-Depp y con la que rompió poco antes de que comenzara la pandemia.

El actor mantenía una bonita relación con Lily Rose-Depp, la hija de Johnny Depp, con la que formaba una pareja que prometía ser algo muy parecido a los Brangelina del momento. Sin embargo, en abril de 2020 su amor se terminó y fue el propio actor el que confirmó que ya no tenía pareja en el estreno de su próxima obra de teatro diciendo: «Actualmente soltero».

Timothee Chalamet en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2019

Sin embargo, parece que la soltería no le ha durado demasiado y ha encontrado el amor con otra actriz, pero esta vez mexicana. La mujer en cuestión es Eiza González, una popular actriz en México con la que se le ha visto en actitud muy cariñosa en unas fotografías publicadas en el portal TMZ. Parece que entre ellos hay mucha química y lo suyo podría ir para delante.

Críticas nada más comenzar

En las fotografías publicadas por el citado portal se puede ver a Timothée Chalamet y a Eiza González disfrutando de una jornada de playa en Los Cabos, México, dedicándose multitud de besos y arrumacos. No hay duda de que parecen haber congeniado a la perfección pero habrá que esperar para saber si esto se queda en un simple amor de verano.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Además, la recién estrenada pareja, ya ha tenido que hacer frente a algunas críticas debido al momento en el que se han conocido. Estas imágenes han salido a la luz solo dos meses después de que el actor rompiera con Lily Rose-Depp, por lo que todo apunta a que se habrían conocido en plena pandemia, algo que no ha hecho ni pizca de gracia a sus seguidores.