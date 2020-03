Kike Mateu anuncia por fin que ha dado negativo en coronavirus tras 25 días infectado

Las buenas noticias por fin han llegado para Kike Mateu, el periodista deportivo valenciano que se contagió de coronavirus durante el viaje a Milán para cubrir el partido de Champions que enfrentó al Valencia con el Atalanta que se desarrolló el 18 de febrero. Unos días después comenzó a sentirse mal y, al hacerle la prueba, dio positivo en COVID19. 25 días después, y después de un falso negativo, por fin ha recibido el alta médica y puede volver a casa sabiendo que el virus ha salido de su organismo.

El colaborador de ‘El Chiringuito de Jugones’ ha ido contando a través de sus redes sociales día a día cómo ha ido evolucionando, contando sus síntomas para ayudar a la población a diferencias el coronavirus de otras infecciones. Además también ha ido relatando todo lo que le decían los médicos y las diferentes pruebas a las que se ha sometido para saber si seguía contagiado.

Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116′ de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. ? Kike Mateu?????????????? (@kike_mateu) March 22, 2020

Pero, sin duda, el mensaje que más ganas tenía que dar, tanto por él como por su familia y amigos, era que ha conseguido superar el COVID19 y puede regresar a casa: «Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116′ de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos«, ha escrito.

El positivismo de Kike Mateu: «Siempre sale el sol»

Un mensaje al que le ha seguido la fotografía de la habitación que se ha convertido en su hogar en los últimos 25 días: «Han sido muchos días y con sus malos momentos. No ha sido fácil pero me habéis cuidado en el @GVAclinic como si fuérais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Pero siempre sale el sol. Es hora, entra lágrimas de emoción, de por fin decirte adiós. Hasta siempre«, escribía despidiéndose de esa habitación y de todos los que han cuidado de él.

Han sido muchos días y con sus malos momentos. No ha sido facil pero me habéis cuidado en el @GVAclinic como si fuerais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Pero siempre sale el sol. Es hora, entra lagrimas de emoción, de por fin decirte adiós. Hasta siempre. pic.twitter.com/UfUq07VGbt ? Kike Mateu?????????????? (@kike_mateu) March 22, 2020

Y, por supuesto, de camino a casa a reencontrarse por fin con su familia, Kike Mateu ha colgado una foto de la calle completamente vacía con un «cuánto tiempo sin verte». Él forma parte de esas 2575 personas que han recibido el alta médica y han podido volver a casa sabiendo que están libres de coronavirus.