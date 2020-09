Kiko Rivera e Irene Rosales acompañan a sus hijas Ana y Carlota en su vuelta al cole

El verano se ha quedado atrás y es hora de volver al cole. Poco a poco, en una vuelta al cole más escalonada que nunca por la pandemia del coronavirus, los peques están regresando a las aulas para comenzar el que quizá sea el curso con más incertidumbre de su etapa escolar.

Después de haber visto cómo Iker Casillas y Sara Carbonero acompañaban a sus hijos Lucas y Martín a su primer día de colegio en Madrid tras su etapa en Oporto, o de haber visto a la Princesa Leonor cumplir con la toma de temperatura a su llegada a su centro escolar, ha llegado el turno de las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Kiko Rivera llevando a su hija Ana el primer día al colegio

Mientras el DJ ha sido el encargado de acompañar a su hija mayor, Ana, que iba con su correspondiente mascarilla de dibujos, en su primer día de colegio tras las vacaciones de verano, su mujer Irene ha sido la encargada de acompañar a la pequeña Carlota a la guardería.

Acaba el verano más familiar de Kiko Rivera

Así ha terminado de forma definitiva un verano en el que la familia ha disfrutado de muchísimo tiempo juntos. De hecho, ahora que reina la paz en casa de los Pantoja, Isabel Pantoja ha podido celebrar su cumpleaños con sus hijos y sus respectivas parejas e hijos más unidos que nunca.

Irene Rosales llevando a su hija Carlota a la guardería tras el verano

No obstante, como siempre pasa con ellos, no podían haber pasado el verano tranquilos y sin hacer frente a polémicas. Y es que después de que Kiko Rivera comentara públicamente que no tiene ingresos más allá de la ayuda de la Junta de Andalucía de 700 euros mensuales, su mujer tuvo que salir al paso en ‘Viva la vida’ explicando que no debería haber hecho esas declaraciones puesto que ahora, gracias al trabajo en televisión de ella y a las publicidades de las redes sociales, no tienen un colchón económico pero sí para no vivir al día.