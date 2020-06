La crítica de Miguel Bosé al confinamiento y las medidas de distanciamiento: «El coronavirus es la mentira de los gobiernos»

A pesar de que el coronavirus ha provocado una pandemia como no se había visto en un siglo, ha infectado a millones de personas y se ha llevado cientos de miles de vidas en todo el mundo, todavía hay quien cuestiona el confinamiento y las medidas de distanciamiento. Si son anónimos, al menos no tiene repercusión, pero todo cambia si quien lo mantiene es una persona famosa con millones de seguidores.

Este es el caso de Miguel Bosé, que ha cargado contra los gobiernos en general, y el de España en particular, por las medidas necesarias que tuvieron que ser tomadas para evitar que el coronavirus arrasada. El cantante ha compartido un vídeo en Twitter con el que muestra que está en contra del confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad que nos espera hasta que se descubra una vacuna o un tratamiento eficaz.

Suecia apostó por la inmunidad de grupo

«Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido«, comentó adjuntando un vídeo de una persona que dice estar en Ginebra (Suiza) el 1 de junio (se entiende que de 2020). En el vídeo se ven a numerosas personas disfrutando del buen tiempo a orillas del lago Leman, sin las debidas medidas de distanciamiento.

Lo cierto es que las medidas de confinamiento han sido más estrictas en España, donde no se pudo salir a pasear en casi 50 días. En Suiza sí se podía e incluso había posibilidad de hacerlo en grupos de 5, aunque si no eran convivientes, debían mantener distancia. Una vez terminó su propio estado de alarma se fueron relajando las medidas, pero lo cierto es que los restaurantes, por poner un ejemplo, no abren hasta mediados de junio de 2020. Eso sí, Suizahttps://www.bekiaviajes.com/articulos/gran-ruta-suiza-recorrido/ nunca subestimó el alcance del virus y de hecho en febrero de 2020 se cancelaron los actos multitudinarios, por ejemplo el carnaval.

Además, su ejemplo de los países nórdicos no es válido porque solo Suecia optó por la inmunidad de grupo y no por el confinamiento. Sus vecinos sí lo hicieron, y de hecho no quieren abrir sus fronteras con Suecia por el temor a que el virus se traslade a sus territorios. El coste de Suecia fue un mayor número de infectados y fallecidos que por ejemplo Noruega y Dinamarca.