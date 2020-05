La hija de Ana María Aldón aclara su relación con Gloria Camila y reconoce el apoyo que le ofrece Ortega Cano

Mucho se ha hablado sobre la hija de Ana María Aldón, aunque ella se había mantenido al margen durante mucho tiempo. Sin embargo, Gema, que así se llama, ha superado sus recelos y acudió a ‘Sábado Deluxe’ para conceder su primera entrevista en televisión.

Jorge Javier Vázquez habla con la hija de Ana María Aldón en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Gema, que es madre de una niña llamada Nicole a la que tuvo a los 20 años, reconoció que Ana María Aldón es la mejor abuela del mundo. Además de eso habló sobre lo que ha vivido su madre desde que comenzó su relación con Ortega Cano y sobre cómo es su relación con sus hermanastros, Gloria Camila y José Fernando.

«Todo el mundo estaba expectante porque llegaba una mujer que no conocían y había recelos. Lo pasó muy mal por la prensa, peor que por la familia. Estuvo mal cuando se dijo que su hijo no era de Ortega Cano. Se lleva bien con la familia de Ortega Cano ahora. Ella no estaba acostumbrada a este mundo, que te persigan, que se inventen cosas por tener noticias», comentó. «Mi madre sabía que no iba a ir por fama ni por nada. Mi madre siempre ha tenido su dinero, cualquier trabajo que había allí estaba ella». Además, desmintió que hubiera firmado su participación en ‘Supervivientes 2020’ a espaldas de Ortega Cano y que se quiere separar del torero cuando acabe su paso por el concurso.

La hija de Ana María Aldón en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Gema aseguró también que no se siente cómoda hablando de José Fernando, aunque tuvo que hacerlo para desmentir los rumores de que hubiera podido existir algo entre ellos: «Nunca le he mirado con unos ojos que no fueran los de una hermana«. Por otro lado, no dudó en realizar comentarios sobre su relación con Gloria Camila: «No la he defendido yo porque se lo propuso a Gloria. Yo no sé mucho del mundo de la tele. Yo no he tenido ninguna discusión con Gloria, si le he rebatido algo ha sido una conversación normal. Hablo con ella todos los días que hay ‘Supervivientes'».

Ortega Cano, como un padre para Gema

Finalmente, aseguró que José Ortega Cano nunca le ha dejado desamparada y le ha ayudado siempre que ha tenido oportunidad. Preguntada por si le sentía como un padre, ha dicho que sí y que le tiene mucho respeto y cariño porque le ha dado a su hermano.