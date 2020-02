La indirecta de Diego Matamoros a Estela Grande que confirma su ruptura

Definitivamente parece que la relación entre Diego Matamoros y Estela Grande ha llegado a su fin. Y es que después de que Kiko Matamoros hace tan solo unos días confirmase en ‘Sálvame’ que su hijo ya no estaba con la modelo y que se pillase a la exconcursante de ‘GH VIP 7’ recogiendo sus pertenencias de la casa que compartieron por tantos años, todo indica que el matrimonio no ha querido darse otra oportunidad.

Lo cierto es que esta noticia no pilla por sorpresa a nadie. Desde que Grande entrase a ‘El tiempo del descuento’ y retomase su relación de amistad con Kiko Jiménez a expensas de que a su marido no le gustaba ni un pelo, todo el mundo ya se esperaba que de un momento a otro alguno de los dos anunciase la ruptura. Aunque por el momento, ninguno lo haya hecho, la modelo comenzó a dejar de ponerse su anillo de casada y Diego Matamoros le ha mandado una serie de mensajes muy reveladores a través de sus redes sociales.

Diego Matamoros y Estela Grande, de vacaciones en las Islas Mauricio

El primero fue a través de sus historias de Instagram: «A ser positivos que encima es mi día D13«. Ese «D13» que utilizó el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ es el que solía utilizar para dedicarle frases y frases de amor a la modelo, por lo que el hecho de que Matamoros utilizase esto a modo de reproche o indirecta, terminó de confirmarle a sus seguidores que las cosas con Grande no iban bien.

La indirecta de Diego Matamoros a Estela Grande

Pero esto no fue todo y es que más tarde publicó una fotografía utilizando nuevamente el D13 con una frase que está más que claro que va dirigida a su exmujer: «Hoy aprendí que no estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar correcto mirando las cosas de manera equivocada«, escribió en su publicación.

Diego Matamoros| Foto: Instagram]

Como no era de extrañar, sus seguidores pillaron rápidamente la indirecta a la modelo, por lo que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y algún que otro comentario que puede que no le gustase nada leer a Matamoros: «Me apuesto lo que quieras a que cuando salga Kiko, en unos meses, estarán juntos«, aseguraba una seguidora.