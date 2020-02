Rubén asegura que no mantuvo relaciones sexuales con Fani en ‘La isla de las tentaciones’

Desde que Rubén fuese a ‘La isla de las tentaciones’ y comenzase una relación con Fani, muchos han sido los rumores que han surgido sobre el pasado del tentador. Quizás el más sonado es que antes de entrar al reality trabajaba como gigoló, algo que el tentador ha querido desmentir en ‘Sábado Deluxe’.

«Nunca he querido mencionar nada, solo lo he hablado con mi madre. Senté a mi madre y a mi familia y les dije que pasaran olímpicamente de todo, que ya hablaría yo», dijo el tentador que aseguró que nunca había trabajado como gigoló pero que sí que se lo habían ofrecido: «Claro que me lo han ofrecido. Trabajando en la noche se lo ofrecen a muchas personas. Luego están los valores de cada uno y lo que le enseñen en casa, que esto es totalmente respetable, pero gracias a Dios no me ha hecho falta ganarme la vida con esto», aseguró.

Rubén en ‘Viva la Vida’| Foto: Telecinco.es

A raíz de estos rumores, varios programas quisieron investigar un poco sobre la vida de Rubén. Por este motivo en ‘Viva la Vida’ se desplazaron al barrio donde vive para saber un poco más del tentador del momento: «Es un encanto, un amor de niño. Vive con su madre y una perrita», aseguró una vecina. Según cuentan en su barrio, el tentador siente devoción por su madre, tanto es así que ha llegado a rechazar ofertas de empleo por quedarse a cuidar de ella.

Sin embargo, su relación con su padre no es tan buena: «El padre tuvo una etapa con la madre y con el hijo que se desentendió y Rubén se lo achaca mucho. El padre de Rubén no tiene pelos en la lengua, se calienta y no sabe lo que dice», aseguró un vecino. «El padre es un chulo de naturaleza. Es un guaperas, está fenomenal, también fue futbolista«, afirmó otro vecino.

Respecto a lo que se dedica, Rubén dejó muy claro que tiene trabajo y que por suerte se mantiene bien con él: «Tengo trabajo, gracias a Dios tengo un negocio que me funciona muy bien, hay muchos frentes abiertos. Ayudar a mi madre que es lo mas importante para mí, que a ella no le falte de nada es mi felicidad», aseguró para ‘Viva la Vida’.

Rubén en ‘Sábado Deluxe’| Foto: Telecinco.es

Su relación con Fani

En ‘Sábado Deluxe’, Rubén quiso dejar claro que él en ningún momento «le prometió nada a Fani», y que aunque allí se dejo llevar, hubo cosas de la exconcursante que no le gustaron y por ese motivo decidió irse solo. Además dejó claro que para él la fidelidad lo «es todo» y que valora mucho «el respeto», algo que influyó mucho en su decisión.

Asimismo, Ruben quiso aclarar que él y Fani nunca llegaron a tener relaciones sexuales dentro de la isla porque él «prefería esperar a estar fuera para hacerlo», pero si por Fani hubiese sido, él cree que lo hubiesen hecho. En relación a esto, Rubén afirmó que Fani nunca se llegó a enamorar de él y piensa que tampoco está enamorada de Christofer: «Creo que simplemente le transmite paz y calma. Ella es muy impulsiva y así se complementan», ha explicado.