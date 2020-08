La madre de Dakota defiende a su hija ante las acusaciones de maltrato: «Está estigmatizada por ‘Hermano Mayor’

Dakota Tárraga volvió tristemente a la actualidad al filtrarse que había sido detenida y había pasado dos días en el calabozo en Alicante. Se decía que la causa habrían sido unos presuntos malos tratos de la exconcursante de ‘Supervivientes’ a su madre. Por eso, tanto Dakota como Nadia, su madre, acudieron a ‘Viva la vida’, donde quisieron desmentir que hubiera sido así lo que ocurrió.

La madre de Dakota en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«No entendía por qué estaba en la cárcel. Fue surrealista. Tenemos una relación entre madre e hija normal. Lo que no podemos hacer es estigmatizar a Dakota por haber pasado por ‘Hermano Mayor‘. Yo creo que ya está bien», comentó Nadia muy disgustada a Toñi Moreno.

«Mi hija ya tiene terror de ir a pedir cualquier cosa a un juzgado por si hay un periodista o un fotógrafo y le sacan cosas malas, nunca buenas. Dakota tiene carácter, es acción-reacción. Hay una detención, pero no de la manera que están contando. Dakota está mal porque en ‘Hermano mayor’ en este sentido todo va a girar en torno a eso. La gente cambia. Hay gente que tiene peores comportamientos y no se le estigmatiza», ha señalado la madre de Dakota.

Nadia niega que haya sido maltratada por Dakota

Preguntada por Toñi Moreno sobre si se habría negado a poner una denuncia para proteger a su hija, Nadia lo ha negado: «He pasado tanto en esta vida que no aguanto ni esta. Si no hay parte de lesiones, ni denuncia. Si en el atestado policial hubiera sospecha, actúa de oficio». Esto fue secundado por Dakota: «He pasado más veces por el calabozo y actúan de oficio. Lo que he hecho lo admito, y lo que no, no lo voy a admitir. Que digan que mi padre ha llamado…».

Toño Moreno, Dakota Tárraga y su madre | Foto: Telecinco.es

«Si yo hubiera presentado un parte de lesiones o una denuncia, lo entendería, pero no hay nada de eso», añadió Nadia. «No fui detrás de ella porque yo respeto a la autoridad. Sé que mi hija la boca la pasea demasiado y para mí se la llevan por este motivo. Se encaró y yo ahí no puedo decir nada», finalizó la madre de Dakota, que dice estar muy bien con su hija.