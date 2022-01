La preocupación de Marta Riesco al conocerse su romance con Antonio David Flores

Marta Riesco se ha convertido inevitablemente en una de las estrellas del corazón de nuestro país. Conocida por su trabajo como reportera en programas que forman parte de Mediaset, la periodista se ha colocado en primera plana mediática tras conocerse su romance con Antonio David Flores. Era la revista Lecturas quien confirmaba este secreto a voces, pero ahora han ido hablando de los protagonistas de esta historia que afecta también a otras dos personas: Olga Moreno y Rocío Flores. La comunicadora ha concedido una entrevista este jueves en Ya son las 8, espacio dirigido por Sonsoles Ónega.

Sincera y con una sonrisa de oreja a oreja, Riesco ha respondido a todas las preguntas de Ónega con total sinceridad. Sobre la reacción de su madre al enterarse de que estaba saliendo con el exguardia civil, Marta ha revelado algunos detalles. “He de decir que hoy me ha dicho una cosa que me ha emocionado muchísimo y es que he hablado con el corazón. Es verdad que cuando hablas con el corazón, pues es verdad, te puedes equivocar, pero al final yo creo que lo que mueve el mundo es el amor y si no lo intentamos pues es que la vida no habrá valido la pena”, ha comenzado diciendo emocionada.

“¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto?”, ha preguntado la presentadora. “Como te he comentado lo que más es que me afecte de manera profesional y que la gente se crea que yo me he podido acercar a esta situación por el tema de la notoriedad. Me duele muchísimo porque es todo lo contrario”, ha explicado la periodista. De hecho, ha reconocido que ha tenido “mucho miedo de acercarse a él”. “No voy a negar las cosas. Estoy hablando con el corazón y a veces la cabeza te dice ‘no hagas esto que vas a estropear tu situación que tienes una carrera y lo estás haciendo muy bien’, pero yo Sonsoles, lo siento, pero cuando te enamoras ya no atiendes a la cabeza”, ha añadido.

La colaboradora de televisión ha contado que ha “llorado mucho” por esta situación. “Más de lo que la gente se cree”, ha dicho. También ha dejado claro que no se va a pronunciar sobre ningún asunto que afecte de manera directa a su pareja, Antonio David Flores. “Sinceramente yo creo que ya no puedo hablar de este tema si tengo que ser honesta conmigo misma y tengo que quedarme a un lado. Sacaré otros temas y otras exclusivas, pero aquí tengo que echarme a atrás porque no voy a ser objetiva”, ha terminado diciendo.

Es la segunda intevención que Marta Riesco ha realizado a lo largo de la jornada, ya que esta misma mañana hablaba por primera vez en El programa de Ana Rosa, donde ha coincidido en el mismo plató con Rocío Flores, situación que ambas han sobrellevado de la mejor manera posible dado el alcance mediático que está teniendo el romance de la periodista con Antonio David Flores.