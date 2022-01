Kiko Rivera dice adiós para siempre a su madre y a su hermana: «Quiero olvidaros para ser feliz»

Se acabó lo que se daba. Kiko Rivera ha dicho basta y ya no aguanta más. Ha tomado la decisión de romper para siempre con su familia. Lo ha hecho como más cómodo se siente, utilizando las redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja quiere centrarse en los suyos, que para él son su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota.

Kiko está visiblemente enojado después de ver las últimas apariciones públicas de Isa Pi en televisión y se dirige a ella: «El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz. No insistas, no quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida», dice. El dj acaba su storie haciendo una petición a su hermana: «Te lo pido por favor y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible».

Entre las declaraciones que Isa Pi ha dicho últimamente están las que pronunció durante su debut en Ya son las ocho, en las que dejaba claro que su hermana no tiene una actitud que contribuya a la reconciliación: Él está en una postura de que no quiere hacer las paces y lanza mensajes que pueden llegar a doler. No sé hasta donde quiere llegar. Espero que no se arrepienta cuando sea demasiado tarde», avisaba.

Anteriormente, la hija de Isabel Pantoja había mostrado un profundo malestar con su hermano: «Estoy enfadada y no lo perdono, debe pedirme perdón, sobre todo las especulaciones que derivó mandar ese audio a Sálvame (…) él empezó la guerra, empezó dando una entrevista en una exclusiva unos tres días después de que muriese mi abuela». Además, le reprochó sus continuos ataques: «Me ataca a mí cuando no tengo ningún problema con él, en mi interior pienso que él no me perdona que yo no me haya posicionado».

Hace unos días, Kiko ya empezó a dejar claro que no consideraba familia a su hermana. Lo hizo con otro mensaje en Instagram: «Tú, tú, tú y mil millones de veces tú Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos. ¡Ahí acaba», posteó.

Kiko Rivera rompe frontalmente con sus seres queridos. Y lo hace en un momento muy delicado para Isabel Pantoja. El estado de salud de su madre es tremendamente delicado desde hace meses. Su entorno está muy preocupado por los últimos acontecimientos que rodean a la tonadillera. Desde que falleciera su madre el pasado mes de septiembre no levanta cabeza y el hecho de saber que Julián Muñoz va a contar detalles inéditos de la relación que ambos mantuvieron desde el año 2003 hasta la entrada en prisión del exalcalde de Marbella. Uno de los testimonios más duros lo hizo Luis Rollán, quien la conoce bien: «He escuchado a varios compañeros hablar de cómo está Isabel y yo no me atrevo a ponerle nombre. He recibido una llamada de una persona muy allegada, amigo de ambos, que me dice que Isabel no está bien, que está tocada, muy jodida», dijo en el Deluxe.