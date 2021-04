La que se avecina: Jordi Sánchez tira la toalla y se plantea continuar en la serie

“Me encanta mi trabajo, pero me apetece dedicarme a mi familia”

> Jordi Sánchez ha vivido un auténtico tormento. Ingreso en la UCI a causa del Coronavirus, y ha estado más de un mes sin poder moverse de la habitación del hospital. Durante un tiempo, ha reflexionado sobre su vida, y está dispuesto a hacer varios cambios que le ayuden a ser más feliz. “Me encanta mi trabajo, pero me apetece dedicarme a mi familia”, comenta en el periódico Heraldo. Después de haber sufrido las consecuencias de la pandemia, el actor ha decidido regresar a Barcelona, su ciudad natal, para desconectar del calvario por el que ha atravesado.

“Hace como diez días pude andar por Madrid. Ahora estoy en casa, en Barcelona, y pendiente de coger más fuerza en las piernas. Me voy a la montaña todos los días a hacer ejercicio para estar en verano al 100%”, comenta Jordi. El artista ha tomado una decisión muy importante: hacer un paréntesis en su ajetreada vida profesional. “Terminé La que se avecina, participé en un par de películas y estaba haciendo la serie Señor, dame paciencia. He trabajado mucho. Ahora me voy a dedicar a mí y a mi familia. Me apetece muchísimo”, comenta. A su talento en el mundo de la interpretación, hay que sumarle un nuevo éxito: ¡Jordi está triunfando como escritor!

