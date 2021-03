La que se avecina: Los motivos por los que María Adánez nunca volverá a la serie

Algunas de las razones por las que María Adánez no volverá nunca a La que se avecina

> La que se avecina ya va por su temporada 13, sin embargo, no podemos olvidar algunos de los personajes que han pasado por la serie y que han hecho historia en ella, como es el caso de María Adánez. Quien dijo adiós para siempre en la temporada número 8. “Para todos los que me preguntáis, confirmaros que no estaré en la 9a temporada de La que se avecina. Gracias por vuestro cariño y apoyo”, compartía en redes sociales dejando claro que su determinación era definitiva. Alberto Caballero, por su parte, que ha compartido vida amorosa con varias actrices de la serie como Vanesa Romero, Miren Ibarguren o la propia Adánez dio más datos sobre su estrepitosa salida.

El portal digital de noticias Vertele! compartió sus palabras en aquel momento. “Ha sido culpa nuestra. No le hemos sabido encontrar el punto al personaje. Una pena. No hemos conseguido darle entidad propia y desmarcarla de Judith. Con quien en origen no iba a coincidir”, declaraba.

Aunque ninguno de ellos lo ha reconocido públicamente, el hecho de trabajar con la ex pareja no es fácil. Alberto Caballero tiene el don de mantener la amistad con todas sus exnovias. Hasta ahora Vanessa Romero y Miren Ibarguren no tienen inconveniente en seguir trabajando juntas, pero puede que esta situación no fuera del agrado de María. Un trío de exnovias obligadas a entenderse en el caso de verse obligadas a trabajar juntas.

