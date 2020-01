Maestro Joao confiesa en ‘El tiempo del descuento’ su secreto para tener tanto éxito entre los hombres jóvenes

Si algo ha dejado claro Maestro Joao tras su paso por ‘GH VIP 7’ es que tiene algo que le hace irresistible para los chicos jóvenes. Sonado fue su romance con Pol Badía tras su ruptura con Adara, un romance que se hizo notar todavía más tras convivir juntos en Guadalix de Sierra y ver al exconcursante de ‘Gran Hermano 17’ destrozado por descubrir que el que era su pareja le había sido infiel. Infiel, por cierto, con Alberto, otro chico mucho más joven que el vidente. Ante esto, ahora ya en ‘El tiempo del descuento’, sus compañeros han querido hablar con él sobre su éxito entre los chicos más jóvenes.

Maestro Joao cree que es por la experiencia y la personalidad | Foto: Telecinco.es

«Tú te imaginas que cualquier día nos de por ahí y tenemos sexo los tres», bromeaba Kiko Jiménez haciendo alusión a un trío con él, Maestro Joao y Gianmarco: «Nunca se ha visto en otro así», decía El Cejas. «Me he visto en muchas«, presumía el vidente. Esto hizo que sus compañeros se preguntasen cuál era el secreto del concursante para gustarle siempre a hombres de una edad siempre mucho más inferior a la suya. «Es curioso, ¿qué les das?«, le pregunta el novio de Sofía Suescun.

El Cejas: «Maestro Joao debe de ser un tío atractivo»

«Puede ser por la experiencia«, reconoce Maestro Joao: «Yo recuerdo cuando era jovencito, más jovencito que ahora, lo que te gusta es el hombre hecho y demás que te va a decir que si la experiencia, que tu tienes unos ‘cohibimientos’ y demás y te impresiona igual alguien que tiene más personalidad y se lleva todo por delante. Que no será mi caso, pero a ellos les parecerá», asegura.

Kiko Jiménez cree que el Maestro Joao tiene algún secretito | Foto: Telecinco.es

«Tú algo más tienes, algún secretito«, bromea Jiménez. «Les engatusas», asegura Estela Grande. «A mí porque no me gusta un hombre pero seguramente Joao debe de ser un tío atractivo«, se cuestiona El Cejas: «Hay gente que no es un tío fuerte, pero es un tío atractivo». Pero el vidente lo tiene claro y sabe qué es lo que acaba haciendo que al final alguien quiera estar con él o con alguien más mayor: «Al final es la personalidad. Igual para echar un polvo no pero te fijas en la personalidad«.