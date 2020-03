Maestro Joao se posiciona a favor de Gianmarco tras su ruptura con Adara: «Ya no me sorprende nada»

Gianmarco Onestini y Adara volvían a ser noticia, y no por estar más enamorados que nunca y ser infinitamente felices viviendo juntos en Palma de Mallorca mientras Hugo Sierra, padre del hijo de la madrileña, sigue en Honduras participando en ‘Supervivientes 2020’. Todo lo contrario. El pasado viernes 27 de marzo el italiano se sinceraba con sus seguidores en sus stories de Instagram y les contaba en primicia que había roto su relación con Adara.

Según explicaba, este había pillado a la que era su novia tonteando con otros chicos y que, incluso, con uno estaba ya organizando una cita para verse. Esto fue un verdadero golpe para él y una auténtica deslealtad en su relación por la que no estaba dispuesto a seguir adelante. Por este mismo motivo, Onestini decidía volvía a ser Italia natal para estar con su familia en una situación tan complicada por la crisis sanitaria por el coronavirus.

Maestro Joao, a favor de Gianmarco tras su nula relación con Adara | Foto: Telecinco

Ya por la tarde del sábado 28, el Maestro Joao se sentaba como colaborador de ‘Viva la vida’ y daba su punto de vista como celestino que había sido de los dos protagonistas de esta tragedia mientras participaban en ‘GH VIP 7’. Y aunque dentro de la casa este fue el mejor amigo de la ganadora, una vez fuera la cosa se enfrió y la madrileña decidió no querer saber nada de él a pesar de sus tentativas por recuperar su relación.

«Gianmarco está mal, muy mal»

Por este mismo motivo, ante esta infidelidad por parte de la joven al que era su novio, Maestro Joao no dudó en ponerse de parte del italiano, el peor parado de todo esto: «No sigo teniendo amistad con Adara y a mí no me sorprende nada. Me sitúo al lado de Gianmarco», reconocía en el plató de Telecinco: «Cuando una relación termina sufre por las dos personas porque abogo por el amor, pero en esto me pongo al lado de Gianmarco«.

Ginamarco está muy mal tras la ruptura | Foto: Telecinco

El vidente también reconocía que había podido hablar con el italiano tras haber conocido la noticia de la ruptura y asegura que está «mal, muy mal» ya que para él ha sido un hecho realmente inesperado y doloroso: «Él no se levanta de la cama y se va así como así», y asegura que, más allá del amor, lo que hizo la exconcursante de ‘GH 16’ es un daño irreparable para Gianmarco: «Él es una persona muy tradicional en una relación y lo que ha pasado lo ve como una deslealtad«.