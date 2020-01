Mari Cielo Pajares, muy molesta porque se ha enterado de la boda de su padre por la prensa

Mari Cielo Pajares, hija de Andrés Pajares, ha viajado desde París para visitar el plató de ‘Sálvame’ y contar en qué punto se encuentra la relación con su padre. Pajares ha admitido que lleva casi dos años sin hablarse con el director de cine y que se ha enterado de su boda por la prensa, algo que le ha enfadado mucho.

La hija del creador del destape ha explicado que el motivo principal que le llevó a tomar la decisión de «romper la relación» con su padre, se debía a que este no estuvo a la altura cuando ella sufrió un accidente de tráfico que casi acaba con su vida: «Creo que lo que nos hace más daño son las expectativas, porque cuando no se cumplen uno se siente dañado. Mis expectativas eran que, si yo tengo un accidente de coche, en el que me rompo el cráneo, tengo 18 puntos en la cabeza y la cadera rota, lo normal es que mi padre viniera a verme«, contó Pajares.

Según explicó Mari Cielo, su padre le dijo que no podía viajar a verla porque «no se encontraba bien», sin embargo «dos días después», la hija del cineasta se enteró que su padre se había ido de vacaciones a Marruecos: «Me dolió mucho pero aun así seguimos hablando», confesó Pajares.

Mari Cielo Pajares en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

Sin embargo, en una de las conversaciones telefónicas que mantuvo con su padre, el cineasta le reprochó que subía «imágenes subidas de tono a las redes sociales», algo que no le gustó nada y le sorprendió viniendo del hombre que venía: «Se refiere a imágenes en bikini o en ropa interior, que me diga esto una persona que es llamada el rey del destape pues no lo entiendo«, confesó.

«Me gustaría hacer hincapié que cuando yo era una niña, a mí en el colegio me daban una leña increíble, porque claro, yo nazco un año después de morir Franco, estábamos en plena transición y mi padre hacía lo que era llamado el cine del destape. Cuando a mí me hacían bullying en el colegio porque mi padre salía en calzoncillos o mordiendo un pecho yo le he defendido con uñas y dientes porque jamás me ha avergonzado lo que ha hecho», añadió Pajares.

En relación con esto, la hija del cineasta dice sentir que su padre no «mide por el mismo rasero a la mujer» que, al hombre, algo que le duele bastante porque ella estuvo en un matrimonio complicado con una persona machista: «Cuando yo pude reivindicar que mi cuerpo es mío y que yo hago lo que me da la gana, esperaba que mi padre me apoyara», admitió.

La boda secreta de su padre

Sobre la boda secreta de su padre, de la cual se enteró por la prensa dijo sentirse «molesta» porque no hubiese recibido ni una llamada suya para contárselo: «Yo llevaba mucho tiempo diciéndoles que deberían casarse, a mí no me molesta que se case si esto le hace feliz a mi padre«, dijo y además añadió que considera que la esposa de su padre no está enamorada de él: «Yo creo que mi padre es un dependiente emocional, mi padre necesita a una persona al lado y creo que la única persona que en este momento está a su lado es una persona a la cual él pagaba que era Juani, y lo ha legalizado para que esté con él. No creo que Juani esté enamorada«, admitió.

Mari Cielo Pajares en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

De igual forma ante la posibilidad de una reconciliación con su padre, la hija del cineasta lo tiene claro, ella ya hizo en su día todo lo que estaba en su mano: «Yo me he tragado muchas cosas, siempre he estado ahí, he sido la única, Juani también estaba pero ella estaba cobrando. Yo lo único que le he pedido a mi padre es que, si me atropella un coche que venga a verme«, admitió.