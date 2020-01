Los extraños sueños de Jorge Javier Vázquez: «Qué facilidad tiene la mente para idear películas de terror»

En su blog de Lecturas, Jorge Javier Vázquez hace todo tipo de revelaciones de su día a día. Gran parte de sus últimas entradas se han centrado en su viaje a Tailandia para disfrutar del Año Nuevo. Ahora con sus vacaciones acabadas, el presentador ha querido relatar cómo ha sido su viaje de vuelta a casa y lo que le ha pasado por la mente desde entonces.

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la nueva entrada en su blog de Lecturas para reflexionar acerca del miedo. El presentador ha rescatado una frase del yogi Sadhguru que dice: «El miedo se crea por culpa de nuestra excesiva imaginación». Con esta cita ha explicado los extraños pensamientos que ha tenido en su vuelo de vuelta a España: «En el avión, ha habido un momento en el que se me ha disparado la mente y he dado por sentado que mi hermana Ana y mi cuñado Eduardo iban a tener un accidente de tráfico al desplazarse en coche desde Mendoza o Córdoba, no recuerdo, hasta Buenos Aires, donde están de vacaciones». Jorge Javier Vázquez se ha mostrado sorprendido por el poder de la mente en ocasiones: «Qué facilidad tiene nuestra mente para idear películas de terror. No pasó nada, claro. Solemos imaginar situaciones terroríficas que en la mayoría de las ocasiones no se producen».

El reencuentro de Jorge con sus perros

Jorge Javier Vázquez también habló en su blog acerca de sus perros y cómo esperaba el reencuentro con ellos. El presentador contó una divertida anécdota que ha ocurrido en su ausencia: «Ayer volví a soñar con mi galga Lima, que al verme de nuevo venía hacía mí tan contenta que se meaba de alegría. Curiosidades de la vida: ayer hablé con la señora que trabaja en casa y me dijo que hace un par de días Lima se plantó delante de mi habitación y se puso a mear. Debe ser que se huele que vuelvo«. Jorge Javier Vázquez relató cómo le gusta el día a día con sus perros en casa.

Sin embargo, cuando acudieron a recoger a Jorge Javier Vázquez al aeropuerto con sus perros, su galga Lima se mostró muy distante con él. El presentador justifica esta actitud porque estaría nerviosa por la gente del aeropuerto o porque le estaba castigando por su larga ausencia. No fue hasta llegar a casa cuando la perra se comenzó a animar cerca de Jorge Javier Vázquez.