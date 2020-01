María Teresa Campos y Edmundo Arrocet se verán esta semana para comentar lo sucedido

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet se verán esta misma semana para intentar aclarar lo sucedido. Ella lo niega, pero Arrabal lo confirma.

La fuente nos parece de lo más fiable ya que lo que comenta se termina cumpliendo en un 100 % de las ocasiones. Carmen Borrego llamaba a su madre y desmentía esta información.

«Me dice que no ha quedado con él, aunque yo no he dicho eso, y Terelu me ha colgado el teléfono» decía no sin asombro. Lo peor del caso es que ya está empezando todo a cuadrar y a enseñar el lobo la patita por debajo de la puerta.

Si alguien te niega esta información, ¿por qué sigues tu discurso indicando que «Tienen una conversación pendiente. Me alegraría porque se arreglarían muchos malentendidos. Si mi madre es feliz no me voy a meter en nada».

Como indicaba Arrabal, «Entiendo el enfado de María Teresa por si ella quiere mantenerlo en secreto. Si ahora ponemos el foco ahí, mañana van a estar las cámaras y va a ser muy difícil este encuentro».

Lo que está claro es que se van a ver y que no sería nada extraño que hubiera reconciliación de por medio con un jugoso cheque. Cosas peores se han visto, y lo que te rondaré morena, por lo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque una pareja vuelva a sentir el amor tras unos meses de crisis.

Si será algo creíble o no ya es otra cuestión. Intentaremos estar al tanto de lo que sucede en este sentido para informarte puntualmente de los cambios que, a este respecto, se vayan produciendo. Abrimos los comentarios para que nos hagas saber qué piensas sobre el tema.

