Mason Disick, hijo de Kourtney Kardashian, niega que Kylie Jenner y Travis Scott vuelvan a estar juntos

El primogénito de la nueva generación Kardashian Jenner, Mason Disick, hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, cumplía 10 años el pasado mes de diciembre de 2019 y ya empieza a tener ciertas inquietudes de preadolescente. Así que, en plena cuarentena y para acabar con el aburrimiento, el sobrino de Kim Kardashian decidió crearse un perfil de Instagram, una de las mayores fuentes de ingreso de su madre y sus tías.

Para celebrar su llegada a esta red social, Mason decidió hacer un vídeo en directo con todos sus seguidores (que no se sabe a ciencia cierta cuantos eran por aquel entonces pero seguramente no pocos). Esto podría no tener mayor importancia si no fuese porque el hijo de Kourtney habló sin filtros de sus asuntos familiares, algo que la manager más famosa del mundo, Kris Jenner, tiene totalmente bajo su control.

Una de esas personas que seguía la conexión en directo con el joven no pudo resistirse y a través de los comentarios le pregunto si su tía Kylie Jenner había vuelto con el padre de su hijo, Travis Scott. Esta cuestión captó la atención de Mason Disick que no dudó en responderle: «No, Kylie y Travis no han vuelto a estar juntos«, decía tranquilamente. Así, como quien no quiere la cosa, el joven había terminado con unos rumores que había estado dando titulares desde hacía varios meses. Incluso la revista People se había aventurado a asegurar que estaban de nuevo juntos tras hablar con un una fuente cercana a la pareja.

Kourtney Kardashian toma cartas en el asunto

Pero queda claro que no hay información más veraz que la salida del núcleo familiar más expuesto al foco mediático y al mismo tiempo más resguardado del mundo. Teniendo en cuenta esto, seguramente esta pequeña pillería de Maison habrá sembrado el caos en alguna de las enormes mansiones de Calabasas (Los Ángeles). A quien le levantó un poco de dolor de cabeza fue a su madre Kourtney Kardashian que, tras echarle el cierre a la cuenta de Instagram de su hijo, acudía a la suya propia para hacer también un vídeo en directo explicando qué había ocurrido.

«La eliminé porque Scott y yo nos quedamos como… ¡Que tiene 10 años! Creo que hay una edad mínima en Instagram [para gestionar tu propia cuenta], creo que es 13″, reconocía a la cámara. Pero más allá de esto, a la empresaria lo que realmente le preocupa del uso de los más pequeños en este tipo de redes sociales es la exposición mediática y el feedback que podrían recibir de sus seguidores, en muchos casos no precisamente bueno. Y eso lo saben bien ella y sus hermanas: «La gente puede ser muy cruel. Es muy fácil que te afecte y simplemente no creo que sea el momento de que tenga una cuenta«, matizaba su madre.