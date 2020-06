Mila Ximénez comenta, en Lecturas, su partida de mus con la muerte

Mila Ximénez es colaboradora de Lecturas y ha querido comentar, en exclusiva para la revista, cómo se siente tras conocer que tiene cáncer de pulmón.

Mila Ximénez es colaboradora de Lecturas y ha querido comentar, en exclusiva para la revista, cómo se siente tras conocer que tiene cáncer de pulmón. Sus palabras no pueden ser más reveladoras sobre su actual estado de ánimo.

Si bien comienza indicando que al principio no entendió nada, ahora subraya que «tengo el as en mi mano en esta partida de mus. Esto es una guerra entre el cáncer y yo.Tengo cojones para él y cinco más como él. El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido».

«El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!» añade. De Alba, su hija, comenta que «Se quedó en shock, me preguntó que desde cuándo lo sabía, y cuando le dije que una semana, al principio, se enfadó. He jurado a mi hija que no me voy a ir. ¡Me necesita muchísimo! ¡Jamás le he fallado un juramento!».

«Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer» confirmaba. Comenta igualmente que Terelu es uno de sus grandes apoyos, «hablo con Terelu cada hora, me apoya mucho y me va diciendo cómo tengo que reaccionar ante la quimioterapia».

Incluyo comenta que se ha acercado a Dios en estos momentos, «Voy a la iglesia evangélica con Noemí Salazar y le pido a Dios que me ayude. Doy gracias a Dios todas las noches por no tocar a mi familia. Conmigo lo que quiera».

