Mila Ximénez y Kiko Matamoros, muy críticos con Raquel Bollo: «Mejor que no vuelva a ‘Sálvame'»

Estaba claro que la exclusiva de Raquel Bollo posando junto a su hija Alma Cortés para presentar a su nieta Jimena pocos días después de su nacimiento iba a ser motivo de debate en ‘Sálvame’. Sus compañeros, o excompañeros, porque por el momento no piensa volver al programa de las sobremesas de Telecinco, han comentado las fotografías familiares y hablado del apartado en el que recordaba cómo fue su abrupta marcha.

En esas palabras la sevillana aseguraba que nadie por parte del programa se había puesto en contacto con ella, pero que ella tampoco había llamado puesto que ahora mismo está centrada en su nueva faceta de abuela. Pues ahora ha recibido una llamada desde la redacción de ‘Sálvame’ para interesarse por cómo están Alma Cortés y Jimena y preguntarle por si volverá algún día: «Todo bien, gracias a Dios, todo bien. No me preguntéis nada porque no te puedo atender», se limitó a decir.

Raquel Bollo dando largas a ‘Sálvame’ / Telecinco.es

Tras escuchar sus palabras, Mila Ximénez fue la primera en tomar la palabra y empezó avisando de que había tormenta: «Voy a decirlo con buen tono porque yo a Raquel le tengo muchísimo cariño. En la vida tienes que ser coherente con tus acciones. Hay gente que se va con cierta dignidad, gente que se va con menos. Lo que no se puede hacer es, para tú salvar tu culo, cagarte encima de tus compañeros. Aquí hay gente que se ha ido, yo me he ido cuatro meses, pero cargar contra ello cada vez que haces una revista va en tu contra», comenzaba diciendo la colaboradora antes de dar su más clara y sincera opinión sobre su comportamiento.

Mila Ximénez a Raquel Bollo: «Cuenta la verdad de tu marcha»

«¿Sabes lo que sucede? Que quedamos los que estamos trabajando aquí como si fuéramos unos siervos y esclavos o del dinero, o de la dirección del programa, o de nuestra propia falta de dignidad. Lo único que te rogaría es que contaras la verdad de por qué te has ido del programa. Tú antes decías que el programa te había ayudado mucho económicamente, eso hay que agradecerlo y no echar caca encima. Yo estoy trabajando en televisión porque me gusta y me siento bien en el programa, y cuando me quiero ir, me voy. Pero cuando me voy, no echo baba sobre el programa«, proseguía antes de considerar que la actitud que Raquel Bollo cuenta se puede volver en su contra.

Mila Ximénez, muy clara con Raquel Bollo sobre su marcha / Telecinco.es

«Lo que tú haces va a ir en tú contra porque, probablemente, alguna vez tú quieras volver, y me parecería muy sano que quisieras volver porque te hace falta, y te encuentres las puertas cerradas. Cosa que tú y yo dijimos que, cuando te fuiste la primera vez, no las tenías. Como compañera, ahora cuando vengas, me va a parecer que vienes por obligación, y creo que tienes menos dignidad trabajar por obligación que por devoción. Nada más», terminó, provocando el aplauso del público presente e incluso algún «¡bravo!».

Kiko Matamoros: «Mejor que no vuelvas»

Por su parte, Kiko Matamoros también quiso tomar la palabra para apoyar lo dicho por su compañera, considerando que se está equivocando con la posición tomada: «Está tirando piedras contra su propio tejado. Si eres una mujer a la que no le ilusiona el trabajo, a la que le cuesta trabajo venir aquí… Bueno, ella no vale para esto porque ella no es una cotilla como parece ser que ha dicho del resto de sus compañeros. Creo que lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa, pero para siempre«, decía sin miramientos antes de asegurar que, después de esa introducción, lo iba «a decir en serio».

Kiko Matamoros arremete contra Raquel Bollo / Telecinco.es

«Para siempre Raquel. Te hemos aguantado lamentaciones de todo tipo, comparaciones que ha querido hacer absolutamente injustas con el resto de sus compañeros, has hablado mal del programa… Todos en un momento dado nos hemos cabreado.. Pero estás celebrando la llegada al mundo de tu nieta, pero tener que utilizarnos y tener que faltarnos al respeto para hacer caja, me parece muy feo. Mejor no vuelvas, te lo digo de corazón», sentenciaba el colaborador.