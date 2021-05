“No te doy ni un gramo”: guerra en Sálvame por “el consumo” de los colaboradores

Una bronca inesperada

> Después de muchos años en la calle como reportero, por fin Sergi Ferré se sentó en el plató de Sálvame para ejercer como colaborador. Su debut iba viento en popa hasta que un, a priori, inofensivo comentario de Jorge Javier Vázquez desató el caos. “Estás aquí con tu amigo Kiko Jiménez”, dijo el presentador, a lo que María Patiño respondió rápida como el viento: “No, ya no son amigos, que me he enterado yo”. Todos los tertulianos querían saber qué había pasado entre ellos, y por fin el tertuliano principiante confesó. Por lo visto, no ve con buenos ojos el tipo de relación que el jienense mantiene con la que era su íntima, Sofía Suescun, a quien considera alienada y manipulada por el ex de Gloria Camila. Pero el plato fuerte llegaba después…

