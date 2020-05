Nyno Vargas habla de José Antonio Avilés: «Escuchamos la audiencia del programa y le cambió la cara»

Nyno Vargas ha sido uno de los últimos expulsados de ‘Supervivientes 2020’ que ha conseguido volver a España. El concursante ha tenido que estar varias semanas en Honduras porque los vuelos están muy restringidos por la pandemia del coronavirus y esto ha hecho que pudiera convivir fuera de cámaras tanto con José Antonio Avilés como con Yiya.

El artista ha comenzado hablando un poquito de su vida pero rápido el tema se ha encaminado hacia José Antonio Avilés. Nyno Vargas ha hablado de lo que sucedía detrás de las cámaras en estos días en los que han tenido que convivir a la espera de un vuelo para volver a España. «A palapa iba muy crecido», comenzaba diciendo Nyno, quien aseguraba que su actitud era muy altiva.

Nyno habla de Avilés | Foto: telecinco.es

Ya fuera del concurso, cuando se enteraron de todo lo que se estaba hablando en los platós sobre Avilés, las cosas comenzaron a cambiar: «Me dijo que no se esperaba lo que había pasado. ‘No me puedo creer que me hayan dejado con el culo al aire estando en la cadena. Estoy por decirles que no quiero cobrar la entrevista pero que no sigan hablando de mí en ‘Sálvame», revelaba Nyno Vargas.

Asustado pero con ganas de estar en el foco

Nyno Vargas ha asegurado que tenía miedo «porque sabía que se iba a descubrir el pastel». Sin embargo, lejos de la imagen que quiere dar de arrepentimiento y de sentirse mal por lo que ha hecho, el artista revelaba un comentario del tema: «Escuchamos a alguien decir que habíamos hecho un 24% de audiencia y a él le cambió la cara. Salió bastante deprimido por lo que le dijo Jordi pero cuando se enteró de la audiencia alucinó».

Nyno Vargas en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

Además, Nyno Vargas ha contado lo que hacía José Antonio Avilés antes de conectar en directo tanto con Jordi González como con Jorge Javier Vázquez: «Se preparaba como el papel de una película. Me dice ‘tengo un ‘especial Avilés’. Ni la Pantoja», contaba el artista. Lo que más gracia le ha hecho al presentador ha sido sobre una posible relación con él: «Me dijo que él te rechazó. Decía que era muy deseado por los hombres», concluía ante las risas de Jorge Javier Vázquez.