Pablo Alborán cumple su sueño de cantar con Ricardo Arjona en ‘El amor que me tenía’: «Lo admiro»

Era una de las colaboraciones más soñadas para Pablo Alborán y, por fin, se ha producido. El artista malagueño ha confesado en más de una ocasión que le encantaría cantar con Ricardo Arjona, un gran cantautor al que lleva admirando muchos años. Pues bien, a Alborán pocas cosas se le escapan y por eso ha logrado la tan ansiada colaboración con el cantante.

Ricardo Arjona ha lanzado ‘El amor que me tenía’ junto a Pablo Alborán, artista con el que terminó teniendo claro que debía cantar. Esta canción que ha lanzado con el artista malagueño es el único tema inédito del álbum ‘Blanco’, lanzado por Arjona single a single durante los meses que ha durado la pandemia. Ambos han hablado sobre este proyecto juntos que salió el 31 de julio y se han mostrado encantados.

[embedded content]

«Hacer esta colaboración con Arjona es un sueño porque lo admiro desde hace muchísimos años, de hecho hace poco me preguntaron cuál sería una de mis colaboraciones soñadas y era él y se ha cumplido, así que lo que supone es un sueño cumplido», decía Pablo Alborán. Por su parte, Ricardo Arjona está feliz por haber colaborado con él: «La canción la puede cantar cualquiera, lo que pasa que hay algunos que la sienten y otros que no. No tiene que ver con la voz, no tiene que ver con el timbre, a veces incluso no tiene que ver con el talento, tiene que ver con la manera como la sientes, por eso a los cantantes se les llama intérpretes, porque toman un texto e interpretan el texto».

Los sentimientos, siempre presentes en Pablo Alborán

Ricardo Arjona ha asegurado que Pablo Alborán ha conseguido hacer suya la canción y transmitir a la perfección: «Hay algunos que lo hacen más verdad, otros que le quitan credibilidad. Cuando recibí la versión de Pablo, sin duda, me pareció que le había agregado dosis de credibilidad, por la piel, por la emoción que traía«. Además, Alborán ha contado que no tardó nada en hacerla: «Tardé muy poco en grabarla porque las ganas eran tantas que en un día se hizo. Estaba en contacto con él y grababa una pista y se la mandaba. Le mandé versiones distintas para que pudiera elegir porque las ganas eran tremendas».

Ricardo Arjona habla de su colaboración con Alborán

La brevedad con la que se hizo la colaboración fue rotunda: «Todo este proceso fue fruto de dos o tres días. Pablo no necesitó ni 24 horas para hacer esto. Fue divertido y fue emocionante», decía Ricardo Arjona. Por su parte, Pablo comentaba: «La experiencia más sorprendente ha sido lo que ha surgido después de la grabación y lo que está sucediendo estos días cuando toda la gente se ha enterado que hemos grabado juntos. Lo he mantenido en secreto porque sabía que iba a ser una sorpresa y un sueño no solo para mí, sino para mucha gente que me rodea».