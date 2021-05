Paz Padilla retoma su hobby de altura favorito tras lesionarse

Paz Padilla no para. Este sábado la autora de ‘El humor de mi vida’ ha compartido a través de sus redes sociales a lo que se ha dedicado durante la jornada. “Bueno he colgado la tela en mi árbol y como me lesioné hace mucho tiempo que no entreno. Espero poder sostenerme arriba en las telas ¿creéis que lo lograré?”, ha explicado la presentadora que se ha mostrado muy emocionada por poder retomar este deporte de altura con el que tanto ha disfrutado antes de lesionarse. Después de lanzar este mensaje, la madre de Anna Ferrer ha publicado una serie de vídeos en los que ha mostrado esta habilidad que lleva practicando desde 2018.

Teniendo como escenario el jardín de su casa, la humorista ha mostrado algunos movimientos que ha practicado con la tela fucsia que ha colgado en uno de los árboles que tiene en su terreno. Lo cierto es que no se le ha dado mal pese a que lleva tiempo sin poder practicar la danza aérea, y lo ha demostrado con los numerosos ejercicios que ha podido enseñar a sus dos millones de seguidores. Además, no ha dudado en compartir una de las figuras que ha hecho. “¡Qué alegría! ¡Un poquito de telas con cuidado!”, ha escrito muy emocionada.

La intérprete de ‘La que se avecina’ se encuentra en un momento delicado de su vida. El pasado año, en el mes de febrero falleció du madre, Dolores Díaz y unos meses más tarde, el 19 de julio, perdió a su marido, Antonio Vidal. Motivo por el cual se mantuvo alejada del foco mediático cerca de 52 días. De hecho, hizo un retiro espiritual para volver a reconectar con ella misma y poder sanar el vacío que dejaron dos de las personas más importantes de su vida. Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando”, escribió en un post con el que no paró de recibir numerosas muestras de cariño.

Todo el dolor que ha sentido y las reflexiones que ha ido teniendo a lo largo de estos meses mientras ha ido superando el duelo, Paz Padilla ha invertido ese tiempo en escribir su propio libro: ‘El humor de vida’. Un ejemplar en el que narra su vivencia, habla de la muerte sin ningún tipo de tabú y utiliza la risa como medicina.

Por otro lado, se puede decir que desde el mes de septiembre, la actriz no ha parado de trabajar en numerosos proyectos profesionales entre los que se encuentra su firma No Ni Ná, y su papel como presentadora de ‘Sálvame’. Además, también ha formado parte del jurado de ‘Got Talent’, aunque se reincorporó más tarde, ya que las primeras audiciones coincidieron con la muerte de su marido.