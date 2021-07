Pilar Eyre reflexiona sobre el entierro del rey emérito en Lecturas

Pilar Eyre dedica su artículo en su blog de Lecturas a comentar cómo cree que será el entierro del rey emérito.

Pilar Eyre dedica su artículo en su blog de Lecturas a comentar cómo cree que será el entierro del rey emérito. La periodista considera que será un gran lío y que habrá todo tipo de problemas dadas las circunstancias personales que rodean a Don Juan Carlos.

«Porque si Juan Carlos está tranquilo, no lo están el Gobierno ni su familia, ya que, poniéndonos ante el hecho biológico inevitable, ¿qué pasará cuando muera? ¿Cómo se resolverá esa espinosa cuestión?» se pregunta Eyre.

«Si su padre enfermara de gravedad… Si… Si… ¡Todos vamos a morir! Aunque yo no tenga relevancia alguna, sé cómo será mi entierro, qué músicas se pondrán, en qué lugar quiero que reposen mis restos… ¡Que nadie me diga que Juan Carlos no ha pensado en el suyo! ¿Querrá caballos empenachados como en el fastuoso funeral de Tierno Galván?» comenta.

También valora la posibilidad del regreso a España a vivir a la finca de algún amigo. Concluye su artículo indicando que «Pero, aunque parezca imposible en un hombre que ha sido halagado hasta la extenuación, ahora no hay tantos amigos dispuestos a cargar con esa responsabilidad. Como decía su abuelo con resignación: ‘¡Admitámoslo, los reyes en paro estamos pasados de moda!’».

Curiosa opinión la de Eyre al respecto de un tema que, como bien indica, podrá causar algún que otro problema en breve. En tus manos está el opinar al respecto. Abrimos los comentarios para que nos indiques qué piensas sobre el funeral de un personaje histórico de nuestro pasado reciente.

