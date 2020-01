Ricky Rubio ha sido padre por primera vez con Sara Colomé

Ricky Rubio y Sara Colomé están de enhorabuena porque se han convertido en padres de su primer hijo, un niño que les ha colmado de felicidad como el jugador de baloncesto ha hecho saber tras la victoria de los Phoenix Suns. Sus palabras han sido las siguientes: «Es algo que nunca había experimentado. Mucha gente que ya había sido padre me decía lo increíble que era, pero hasta que no lo vives no lo sientes«.

Y también ha añadido: «Cada persona es diferente y cada uno tiene una experiencia. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. La primera vez que me puse a mi bebé en mi pecho, no hay palabras para describirlo». Por motivo de su reciente maternidad se perdió un partido de su equipo, aunque pronto se ha incorporado al trabajo.

Ricky Rubio besando a su novia tras ganar el Mundial de China de baloncesto

Aunque sí que ha sido visto con su chica, desde que comenzó su relación Colomé ha preferido mantenerse en un segundo plano y continuar con su vida lejos de la prensa. Ella tiene un restaurante en Badalona y a pesar de que el jugador haya compartido fotos con su chica en sus redes sociales, prefiere que siga siendo anónima porque ella aparece de espaldas a la cámara. «No es sencillo saber hacia donde tienes que marchar así que toma la dirección de tu corazón», escribía él junto a una foto con su novia.

Un momento mágico

Los dos fueron vistos besándose cuando la Selección Española de baloncesto acudió a la plaza de Colón en Madrid tras haber ganado el Mundial. Poco después se conoció que estaba esperando su primer hijo en común. El jugador lo pasó muy mal tras a muerte de su madre y esta es una noticia que le ha llenado de alegría y felicidad, no solo a él, sino a toda su familia.