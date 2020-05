Rocío Flores vuelve a reprochar a Ana María Aldón su actitud en ‘Supervivientes 2020’: «No lo entiendo»

Antes de despedirse para siempre de Honduras antes de la final de ‘Supervivientes 2020’, los concursantes han tenido un último cara a cara en el que han podido decirse las cosas buenas y las cosas malas los unos de los otros para volver a España con todas las cuentas saldadas. Y aunque Ana María Aldón y Rocío Flores siempre han mantenido una relación cordial e incluso buena en el concurso, ambas tenían mucho que decirse.

Ambas han tenido sus idas y venidas en el concurso | Foto: Telecinco.es

La mujer de Ortega Cano no ha dudado en decirle las cosas buenas a la hija de Antonio David Flores y los motivos por los que ha sido tan importante en el concurso: «Eres muy positiva y eso ayuda mucho al grupo«, y no dudó en reconocerle la buena actitud que tuvo con ella a pesar de su distanciamiento. «Pudiéndote haber molestado mucho conmigo porque no estuve a la altura, no me los has tenido en cuenta. Me has dado mucho más que yo a ti. Yo tengo 42 años y hay lecciones que me las has dado tu a mi».

Rocío Flores tenía sus palabras más medidas: «Eres clara», le reconocía a Ana María Aldón antes de volver a echarle en cara el distanciamiento entre ellas a pesar de ser casi familia: «Me gustaría que tuvieras un poco más de tacto conmigo. Entré en este concurso creyendo que Ana María forma parte de mi familia«.

«Hay posturas que yo no he entendido»

Y añadía: «Tú eres de una manera y yo de otra. Tu venías a hacer tu concurso y yo el mío. Hay posturas que yo no he entendido porque, aunque no seas de la familia de sangre, por ser mujer de quien eres lo determina todo. Pero gracias a eso he podido», le confesaba.

Rocío Flores esperaba otra actitud por parte de Ana María Aldón | Foto: Telecinco.es

La diseñadora quiso darle las gracias por, a pesar de esto, no guardarle rencor y seguir a su lado todo el concurso: «La última etapa del concurso hemos estado las dos juntas, hemos sabido equilibrar la balanza…. No te guardo ningún rencor«, le decía finalmente Rocío Flores dejando atrás todas las cosas malas que les había ocurrido: «No tengo nada que perdonarte. Cada una es como es».