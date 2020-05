Rozalén: «No me quiero imaginar un confinamiento sin cultura. La música es el alimento del alma»

Rozalén se ha convertido en uno de los rostros más conocidos en el mundo de la música. Con sus canciones con mensaje y esa voz dulce ha conseguido conquistar a todo el mundo y ahora ha lanzado su nueva canción, ‘Este tren’, tema que se encontrará en su próximo cuarto álbum de estudio en el que se está volcando al máximo.

Bekia: ¿Cómo estás, Rozalén?









Rozalén: Estoy bien, dentro de lo que es esta locura, estoy muy bien porque vivo en una casita en el campo y no paro de trabajar, de adelantar con el disco y los míos también están bien.

B: Has lanzado tu nuevo single, ‘Este tren’. ¿Cómo surgió esta canción?

R: Esta canción la escribí el año pasado porque este disco llevo bastante tiempo pensando en él. Yo pensaba ‘te imaginas que se parara el tiempo dentro de una vida tan sin parar, poder hacer una sobremesa larga, imagina que podemos quitarnos de nuestras responsabilidades y dedicarnos a vivir, pasar horas mirando al horizonte’, entonces es una canción que tiene muchísimo mensaje. Es un carpe diem total, el tópico de súbete a este tren porque hay muchas oportunidades y no nos subimos a ellas, hay mucho mensaje de ‘quítate todo lo que no tenga valor, no pasa por tropezarnos, solo tropieza el que camina’. Es una canción de amor al prójimo. Si todo esto se pudiera parar, ¿a quién agarrarías de la mano y te lo llevarías a disfrutar de las cosas más maravillosas de la vida?

B: Es una canción que te provoca ganas de vivir. ¿Querías inyectar esa energía en la gente?

R: No sabía que iba a pasar esto pero quería lanzar ese mensaje de aprender a valorar las cosas. Cuando digo ‘hay paisajes que solo verás una vez’, todo lo que vemos, si lo miramos segundos más tarde ya es otra cosa, todo está en continuo movimiento. Si fuéramos capaces de apreciar lo que vemos y que lo que vivimos es único e irrepetible, las cosas las viviríamos de otra manera. En esta situación, como todo el mundo está más a flor de piel y valora más las cosas como puede ser un abrazo, vino la canción al pelo.

[embedded content]

B: ¿Cómo has notado que han recibido tus fans la canción? ¿Valoras todo lo que te dicen?

R: Para mí el feed-back es súper importante. Además, soy muy sensible, me importa muchísimo el qué dirán y he flipado con la reacción a la canción. Los mensajes que he recibido eran todos como ‘lo has vuelto a hacer’ y me gusta mucho que la gente ponga frases de la canción que les han impactado. La frase que más repiten es la de ‘qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida’. Hay gente que contagia esa alegría, esas ganas de vivir. Hay canciones que cuando las canto me provocan cosas y yo sé que tiene mucho que ver lo que yo siento cuando lo canto con lo que provoca. Por ejemplo, con ‘La puerta violeta‘ tenía unas ganas de llorar y a la vez de liberación brutal y con ‘Este tren’ se me llena el pecho de alegría.

B: Es bonito escuchar lo que otras personas sienten con tu canción, ¿verdad?

R: Claro, y sobre todo darte cuenta de las coincidencias. ¿Cómo es posible que yo haga una canción y por una escucha se transmitan cosas que a lo mejor no están ni dichas?

B: ‘Este tren’ es la primera canción del que será tu cuarto álbum de estudio. ¿Cómo te sientes al ver que tu trabajo da sus frutos?

R: Me siento la tía más afortunada del planeta porque es difícil que te pase esto. Poder dedicarte a lo que te hace feliz es una lotería, aunque tenga sus contras. Poder vivir de cantar aunque haya estudiado Psicología, Musicoterapia… es una suerte viajar, conocer gente, vivir de lo que me gusta y, además, dar trabajo a la gente, que ahora mismo es lo que me preocupa con lo que está pasando. No hay conciertos. Yo vivo de mis canciones aparte del directo pero todo mi equipo, todas las familias que comen de nuestra gira… ¿qué va a pasar? Además hay muchas que no pueden acceder a las ayudas del Gobierno. Todo el rato pienso que si lo que hacemos es de calidad, que esto repercuta y el año que viene podamos volver.

B: ¿Pensabas que llegarías a vivir de la música en algún momento?

R: Nunca, que va. Cuando vine a Madrid lo hice con las ganas de que me dieran bolos en bares. Pensaba que iba a ser psicóloga, maestra, quería ser cooperante internacional… Tenía muchas metas pero nunca pensé que me dedicaría a la música. Por eso lo disfruto tanto.

B: ¿Qué importancia crees que ha tenido la música durante el confinamiento?

R: En momentos difíciles, ya no solo la música, la cultura en general, han sido las que nos han mantenido la mente ocupada, la que nos ha hecho distraernos, reír, llorar, bailar… No me quiero imaginar un confinamiento sin cultura. Eso sí que generaría muchísimos traumas psicológicos. La música es el alimento del alma y necesitamos nutrirnos de muchas formas posibles, tanto física como espiritualmente. Es la labor tan fundamental de la música y la cultura.

[embedded content]

B: Durante el confinamiento has lanzado ‘Aves enjauladas’. ¿En qué punto te encontrabas tú cuando la escribiste?

R: Estábamos en la segunda semana ya. Yo tenía que concentrarme para escribir las canciones del disco y no me salía. Ahora mismo no puedo hablar de este tema porque necesitaba escribir sobre otras cosas, sobre lo que estaba sintiendo. Cuando vomité esa canción mi cabeza volvió a los temas del disco. Nos ha pasado muchísimos músicos. Ha habido compañeros que me decían que no les salía cantar, que no les salía escribir nada, que estaban en shock… Otros que necesitaban hablar de lo que nos pasaba. ‘Aves enjauladas’ no tenía cabida en el disco, aunque ahora me están diciendo que podría ir como regalito, tenía que salir aquí y ahora porque es cuando hace falta. Encima quería buscar un beneficio, no lucrarme con esto, ya que es momento de echar un cable y de construir.

B: ¿Desde el primer momento tenías claro que querías ayudar con tu música?

R: Desde el minuto uno todos estábamos pensando en hacer conciertos online para entretener a la gente y que se quedaran en casa, animarles. No hemos parado de hacer cosas.

B: Además, has sido uno de los rostros que más ha participado en acciones solidarias de otros artistas.

R: Es lo que toca. A mí me han educado de esta manera y ahora cuando veo tanto ruido, tanta gente jodiendo, desde el primer momento dije que todo lo que hiciera sería buenrollero, para construir, para hacer más fácil la vida a los demás. Están los dos caminos y yo elijo ese. No estoy ni comentando lo que está ocurriendo políticamente porque estoy harta, no puedo creer que esto nos separe más. Me indigna mucho y evito ver ciertas cosas. Me meto lo justo a Twitter, que es como la gran cloaca de odio y yo sigo mi caminito, canciones llenas de amor y que ayuden a vivir. Estamos perdiendo mucha gente sin ni siquiera despedirlos. Si no podemos valorar eso no valemos la pena y me niego a pensarlo.

B: Hablábamos de los conciertos en redes sociales y si hasta ahora las redes eran importantes ahora se han vuelto fundamentales.

R: Sí, claro, y aparte ha sido lo que nos ha unido. Estaba más unida que nunca a la gente que nos sigue. Poder ver las preguntas, aprovechar el tiempo para cuidar a la gente que permite que yo me dedique a esto. A veces no me sale porque es agotador y es imposible llegar a todo, pero ahora me he sentido con fuerza. Cuando uno tiene energía y la puede dar es momento de darla, ya cuando sienta que estoy agotada pues pararé.

Rozalén en los Premios Cadena Dial 2019 en Tenerife

B: ¿Te has encontrado con alguna situación que te haya llamado la atención de alguno de tus fans?

R: Me he encontrado de todo. Hay gente que me está incluso escribiendo al email para darme las gracias. Con la canción de ‘Vivir’ me decían que les hacía sobrellevar algo de otra manera, gente que vive situaciones que no son bonitas y se apoyan en mi música. Es increíble lo que nos transmiten. También gente pidiendo favores y he estado dos horas diarias haciéndome vídeos para la gente, para asociaciones… y no paran de llegar.

B: ¿Qué nos vamos a encontrar en tu nuevo y próximo álbum?

R: Va a ser un disco muy de conocerse a uno mismo, va a hacer reflexionar bastante. Hay mucho autocuidado. El título ya va a ser bastante filosófico y va a dar qué pensar. Me he dado cuenta buscando el hilo conductor en las canciones que hablo mucho del autocuidado, mirarse uno mismo para después mirar a la sociedad. Mi padre me decía ‘nadie da lo que no tiene’ y si no estamos bien, si no nos cuidamos, si no somos capaces de parar, descansar, de darnos tiempo, no podemos ofrecer tiempo de calidad a los demás. Yo no puedo pensar que quiero un mundo mejor si no me cuido a mí misma. Hay mucho de eso, de búsqueda de sentido de la vida, de conocerte, de mimarte, mucha crítica social desde el individuo. El disco anterior partía de intentar conocerme a mí misma y me di cuenta que necesito saber de donde vengo y por eso cuento la historia de mi familia, lo que da pistas sobre cómo soy. Ahora toca el ‘me miro’ y mirándome todo lo que va a florecer dentro de mí va a ser bueno para los demás. Va a dar que pensar y es muy energético, de bailar, de cantar… Fiestón.