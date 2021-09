Sergio Ramos y Pilar Rubio afrontan su primera gran crisis en París

Sergio Ramos y Pilar Rubio no han empezado con buen pie su aventura parisina y la ciudad del amor de momento se les está atragantando. Lo que parecía ser un sueño está empezado a tornarse en pesadilla. El motivo no es otro que el estado físico del futbolista. Todavía no ha podido jugar con el Paris Saint-Germain desde que fue presentado el pasado 8 de julio y la paciencia con él empieza a agotarse. Este hartazgo se está haciendo de notar en forma de una fuerte ola de críticas.

El exjugador del Real Madrid está aquejado de una lesión en el sóleo de su pierna desde hace meses. La misma dolencia que le hizo renunciar a su sueño de jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos en el mismo verano y que le mantiene en el dique seco con su nuevo club. Para más desgracia, recientemente ha vuelto a recaer, según informó el propio club: «En su proceso de recuperación, le surgieron unas molestias en el gemelo la semana pasada (…) a partir de la semana que viene reanudará su preparación individual en el campo», rezaba el parte médico.

El problema llega por la enorme decepción que siente la afición del PSG. La llegada de Sergio Ramos fue todo un golpe de efecto y todos pensaban que iba a suponer un salto cualitativo para conseguir sus objetivos. Sin embargo, la alegría se ha tornado en hastío entre los fans, según informa ‘Le Parisien’, un medio de comunicación siempre muy cercano al equipo galo, entre los que empieza a cundir la desesperanza, el sentimiento de chasco.

La afición no es la única que comienza a estar harta. El problema se ha agrava más con cada día que Sergio Ramos sigue sin jugar ni un minuto con el PSG. Para echar más sal a la herida han aparecido voces autorizadas, muy cercanas a la entidad, que critican con fiereza al marido de Pilar Rubio. Uno de los más duros ha sido Vikash Dhorasoo, que jugó en el conjunto francés: «El Real Madrid no renovó a Ramos al final, ¿no son conscientes de su estado físico? Es viejo y ha jugado mucho y se recupera peor (…) ¿por qué hizo el PSG ese fichaje sabiendo que había este riesgo? Querían porque era genial tenerlo en el equipo aunque estuviera un poco mermado. Pero algún momento te haces mayor», ha señalado.

Otra leyenda del Paris es Jerome Rothen, quien también ha sido demoledor en su testimonio contra el defensa central: «Se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión del sóleo es terrible, pocas veces puedes tratarla adecuadamente si es a final de tu carrera. Todos dijimos que Sergio Ramos iba a cambiar la mentalidad del vestuario con su aura, pero de momento no es positiva. Tendrá que aportar más al equipo en el terreno de juego. De lo contrario, será inútil tenerle. Tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG», ha comentado en Radio Montecarlo.

Dudas, recelo y la sombra de la sospecha se ciernen sobre él. Sus primeros meses en Francia están lejos de lo ideal. No cabe duda de que es un importante contratiempo para Sergio Ramos y su familia sobre todo porque esta crisis llega temprano. Aún no están completamente adaptados a su nueva vida y esto podría provocar cierto sentimiento de inseguridad en ellos. No obstante, si algo ha demostrado el sevillano durante su vida es ambición y tesón para salir adelante cuando han venido mal dadas. Ahora le toca hacerlo de nuevo, algo que será más fácil con el apoyo de Pilar Rubio.