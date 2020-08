Suso cuestiona la profesionalidad de Ylenia en ‘Viva la vida’: «Como payasa de circo eres muy buena, como colaboradora no»

Aunque a Toñi Moreno no le gusta que haya peleas en plató, con colaboradores como Ylenia y Suso no se pueden cumplir los deseos de la presentadora de ‘Viva la vida’. Ambos ya venían con ganas de pelea y no hubo que esperar mucho tiempo para que lo hicieran, aunque fuera a distancia y con Toñi Moreno como mediadora.

Ylenia estalla contra Suso en presencia de Toñi Moreno en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Estoy centrada en mi trabajo. Lo que me pasa con Suso le viene bien, porque así viene dos días. Me encanta regalar dinero, soy una persona generosa de verdad. Suso y yo tuvimos unos cuantos affaires. Iba de amigo mío y él con Rafa Mora se inventaron que me había puesto los cuernos. Me reconoció que lo hicieron para dar de lo que hablar. Él lo desmiente y los amigos dicen que es verdad. Le he regalado un día más de trabajo y aquí el personaje este por tener dos whatsapp míos tiene un día más de programa», soltó Ylenia Padilla.

Suso ataca a Ylenia

«Ylenia viene aquí, en publicidad nos llevamos bien. Soy cómplice de conversaciones y resulta que a la semana siguiente va a ‘Sálvame’ y se pone a criticarme. Me echa cosas en cara que no me acuerdo. Le tengo cariño y no le quiero hacer mucho daño. Es una traicionera, se alimenta en los conflictos, se maneja bien en el barro. Me llaman de ‘Viva la vida’ hace dos años y voy a los debates. Tú has venido a un programa diciendo que eras la de ex de Suso. No hablo de ti porque no generas tanto», respondió Suso.

Suso habla de Ylenia con Toñi Moreno | Foto: Telecinco.es

«Lo hemos negado, que lo digan mis compañeros. ¿Cómo voy a jugar tan ruin?», señaló el colaborador, ante lo que Ylenia ha contestado: «Lo has hecho, a mí me lo has reconocido». Poco ha tardado en seguir Suso: «Te has sentado a hablar de todos los novios que tienes. Soy amigo de Rafa Mora y gracias a Dios tengo amigos, no como tú, que no tienes. Como payasa de circo eres muy buena, como colaboradora no«, comentó Suso, ante lo que Ylenia manifestó que ella tenía más amigos que él.

«Que diga que yo viva de estas cosas y que diga esto… Si eres tan buena colaboradora, contrasta esa información«, finalizó un Suso muy molesto que decidió atacar aunque había dicho que tenía cariño a Ylenia.