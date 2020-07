Terelu Campos tras ver las imágenes de sus trifulcas con María Patiño: «Tengo un nudo en el corazón»

Las amistades y las enemistades están a la orden del día en ‘Sálvame’. Tan pronto sus colaboradores son amigos íntimos como se enfrascan en una grandísima bronca que hace saltar todo por los aires. Pero hay enemistades que no tiene vuelta atrás como es el caso de María Patiño y Terelu Campos.

Todo pudo comenzar allá por el año 2014, cuando la actual presentadora de ‘Socialité’ sustituyó a la hija de María Teresa Campos al frente del ‘Deluxe’ ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Desde entonces su relación ya no volvió a ser la misma y en los últimos días eso ha vuelto a quedar clarísimo.

Terelu leyendo lo que Patiño ha dicho de ella / Telecinco.es

Ahora, después de que María Patiño decidiera desbloquear a su compañera de cadena en directo aunque asegurando que no lo hacía por ella misma, Terelu Campos ha escuchado en ‘Viva la vida’ algunas de las frases que la presentadora ha pronunciado sobre lo que piensa de ella y ha tenido la oportunidad de contestar.

Terelu: «¿Por qué se me pregunta a mí por el motivo?»

Después de leer en el pantallón frases como «me ha decepcionado enormemente», «es soberbia» o «se recrea en la tragedia» pronunciadas a lo largo de los últimos años, la colaboradora del programa de Emma García aseguró: «Se ha quedado a gusto«. Ya sentada junto al resto de sus compañeros, Terelu ha visto una serie de imágenes de los enfrentamientos que han tenido en los platós de televisión, incluida la frase en la que Campos aseguró que le importaba un «pimiento» que no estuviera Patiño en ‘La última cena’ después de la insistencia de Arrabal de que no estaba enferma como se dijo.

Terelu viendo sus peleas con Patiño / Telecinco.es

«A mí me parecía una tontería lo del pimiento. Me conocéis de hace mucho tiempo y sabéis que lo dije como ‘a otra cosa mariposa’ porque Diego me estaba pinchando», comentó tras las imágenes, explicando que ver las imágenes de todas esas peleas le ponía un poco de mal cuerpo aunque aseguraba estaba «fenomenal»: «¿Por qué se me pregunta a mí cuál es el motivo del distanciamiento? ¿Podéis hacer un vídeo de las perlas que yo haya dicho sobre algún compañero mío?». Y tras la publicación confesaba: «Me ha venido fenomenal la pausa, tengo que reconocerlo. Era demasiado impacto. Me he ido con un nudo en el estómago y en el corazón. Si veo esto en mi casa estoy sufriendo y si no las veo… ‘ojos que no ven’. No sé cómo era mi relación con María».