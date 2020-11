Teresa Rivera confirma la peor pesadilla de Isabel Pantoja: «Paquirri quería separarse»

Mediaset ha vuelto a utilizar la misma fórmula que hace una semana. Después del éxito de ‘Cantora: la herencia envenenada’ llega la nueva entrega que tiene como protagonista a Teresa Rivera, hermana de Francisco Rivera Paquirri. Ya durante los últimos días hizo una serie de declaraciones en las que no dejaba en muy buen lugar a Isabel Pantoja. «No la voy a poder perdonar nunca», confesaba a la revista ‘Vanitatis’ haciendo referencia al momento en el que su padre, Antonio Rivera falleció y Kiko Rivera no pudo darle el último adiós por no hacer daño a la artista. Este es sin duda, un nuevo revés para la intérprete de ‘Marinero de luces’ que ha vivido su semana más complicada debido al reencuentro entre su hijo, Francisco y Cayetano que estuvieron este miércoles con su tío Riverita.

Han sido semanas de rumores en relación al matrimonio entre Isabel Pantoja y Paquirri y ha sido Teresa Rivera quien ha arrojado un poco de luz al confesar lo que verdaderamente su hermano pensaba sobre su relación con la artista que fue catalogada como la ‘viuda de España’. «Mi hermano me llegó a decir que estaba harto. Se quería separar de Isabel Pantoja cuando volviera de América. Me dijo eso y yo entendí que no podía más. Él se lo dijo a un íntimo amigo suyo», detalla Rivera.

Además, ha confesado que Isabel Pantoja no quería que ella fuese a Cantora porque ella se creía la dueña de la finca. «No fui testigo de ninguna pelea, pero sí discutían”, continúa relatando la hermana del torero de Barbate. «Mi hermano tenía intención de divorciarse. Tenía total seguridad. Él estaba decidido», explica Teresa Rivera a Jorge Javier que no da crédito a lo que está escuchando. «Enamorado estaría porque por eso se casó con ella, pero algo ocurrió para decir que su matrimonio se acababa”, sentencia la tía de Kiko Rivera a la vez que dice: «No sé realmente lo que pasó entre ellos».

Este relato lo confirma Vicente Ruiz Soro, amigo y compañero de Francisco Rivera Paquirri con quien compartió muchos momentos durante su gira taurina allá en los años ochenta. «El maestro se casó muy enamorado, pero con el tiempo se enfriaron las cosas. Yo viajaba con él, y hablaba poco pero su mirada lo decía todo”, termina confesando muy emocionado al recordar al torero. También ha explicado que cuando tuvieron un accidente del que por suerte no pasó nada, Paquirri hizo su confesión más dura a su compañero: «Las cosas no me van bien. Mi vida es un desastre», le dijo a ‘El Soro’.

Sin embargo, lo más llamativo ha sido lo que contaba a continuación, y resulta que cuando el torero perdió la vida en la plaza de toros de Pozoblanco llevaba cerca de tres días sin hablarse con Isabel Pantoja. Poco a poco van saliendo a la luz más detalles sobre el pasado entre Paquirri e Isabel Pantoja, y la tonadillera sigue optando por el más absoluto silencio.