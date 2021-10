Teresa Rivera hace un llamamiento a su sobrino Kiko: «Tengo algo que decirle de su padre»

José Antonio Canales Rivera ha vivido un momento muy especial en Secret Story, la visita de su madre, Teresa Rivera. Aprovechando el viaje a Madrid, la hermana de Paquirri ha estado en el plató de Sálvame, donde hace casi un año se sentaba Kiko Rivera para protagonizar Cantora, la herencia envenenada. Casi doce meses en los que han pasado muchas cosas, entre ellas algo que parecía impensable, la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. A raíz de la muerte de Doña Ana, madre de la cantante, madre e hijo han retomado el contacto, algo que ha sorprendido a todo el mundo.

También a Teresa, que ha querido mandarle un mensaje al dj ya que en este tiempo todavía no se han visto. «Aún no he visto a Kiko Rivera, tengo que decirle una cosa que tiene que ver conmigo y con su padre», ha soltado en el programa de Telecinco, sin querer dar una pista de qué se trata. Lo que sí ha querido dejar claro es que entiende el acercamiento entre ambos, pues es algo que ella también haría: «es su madre y como yo soy madre quiero tener a mis polluelos en mis brazos».

Lo cierto es que a sus 37 años de edad Kiko nunca se ha visto con la gaditana, que no puede ocultar sus ganas de tener un encuentro con él, al igual que lo tuvo Riverita al poco de fallecer. El motivo por el que no lo han hecho todavía solo lo saben ellos dos, pero Teresa ha deslizado que se ha encontrado con muchos impedimentos en este tiempo. «Hay algo que no le deja reencontrarse conmigo. Ella es su madre y yo soy la hermana de su padre. Siempre he sido la mala y seguiré siendo la mala. Isabel Pantoja es la que lo ha pensado siempre».

Sobre la tonadillera también ha dicho que todo cambió de ellas a raíz de un suceso que le descubrió quien era realmente. «Al principio nos llevábamos muy bien, pero se rompió antes de mi hermano morir. Por mi parte y después por parte de ella, claro. Vinieron muchas cosas», ha narrado la madre de Canales. «Me enteré de algo que me partió por la mitad. Me lo dijeron y ahí ya… Esto no tiene nada que ver con lo que le tengo que decir a Kiko, pero si me lo pregunta algún día se lo diría», ha explicado, dejando otro misterio en el aire. Esta cosa, según ha dicho Teresa, la conoció antes de la boda de su hermano e Isabel y aunque «es perdonable», le dolió conocerla. «Me enteré antes de la boda, pero traté de que mi hermano no se diera cuenta», ha seguido, dando a entender que optó por hacer de tripas corazón en la ceremonia.

Tras la muerte de Paquirri las cosas volvieron a cambiar y los Rivera dejaron tener relación con Kiko, «así lo quisieron y tuvimos que acertarlo. Ha sido duro, triste, desesperado, de todo», ha expresado.

Teresa Rivera también ha recordado la última vez que estuvo en la finca Cantora, en la que llegó a vivir junto a su hermano y el resto de la familia. Fue durante el bautismo de Kiko Rivera, un día que no ha recordado como todo lo agradable que pudo ser y que no fue del todo agradable. «Pasaron cosas», ha dicho la andaluza sobre esa jornada que no puede calificar como «bonita», sin querer ir más allá. Pero mientras que ella ha optado por guardar silencio, María Patiño ha recibido un mensaje en el que le han contado qué es lo que pasó durante el bautismo del marido de Irene Rosales.

«La familia de Isabel Pantoja consideraban que Kiko era suyo porque era el hijo de Isabel Pantoja. Ana, la madre de Maribel, no quería darle protagonismo ninguna a la familia de Paco y estuvo insolente y Paco le dijo a doña Ana, cuidado que mi familia es sagrada». Según la periodista, los Pantoja creían que el niño solo les pertenecía a ellos y además Paquirri estaría cansando de un familiar de Isabel. «Estoy hasta las pelotas de alguno de la familia de mi mujer, ¿tú que harías?», asegura que le preguntó a alguien de confianza, a lo que este le dijo que «mandarle al carajo». Pero Paco, que era un fenómeno, decidió mirar hacia otro lado».