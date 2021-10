Ylenia Padilla más transfoba que nunca arremete contra Elsa Ruiz: «Señor»

Elsa Ruiz contesta a los comentarios de odio de Ylenia Padilla

>«Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos«, ha bromeado. «Lo importante es, queridos telespectadores, que no os paséis con las bebidas energéticas cuando hagáis un directo porque os puede pasar esto», con estas palabras la cómica hace alusión a los gestos poco comunes que hace Ylenia en los directos, además lo que todos los espectadores han pensado es que hace una crítica desde el humor al problema que tuvo la de Gandía con las drogas en su juventud. Pero la ex tertuliana no se ha querido estar callada y he contestado a Elsa desde la homofobia más absoluta. Porque recordemos Ruiz es una mujer transexual y por ahí ha decidido la influencer atacarle.

