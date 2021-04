Lunes represivo en Cuba deja varias detenciones de activistas y opositores

MIAMI, Estados Unidos. ─ El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en la mañana de este lunes cuando intentaba repartir caramelos y confituras a niños del barrio de San Isidro.

En una transmisión en vivo vía Facebook a través de la cuenta del artivista se observa cómo agentes de la policía política vestidos de civil se llevan a Otero Alcántara luego de que este saliera a regalar a los pequeños de la zona mapas de Cuba, libros y caramelos.

“Miren a los niños como no los dejan pasar. La Seguridad del Estado no deja pasar a los niños a coger sus dulces y sus caramelos. No los dejan pasar. Miren como están ahí. Nosotros vamos a salir a darle los caramelos a los niños”, anunció Otero Alcántara poco antes de ser arrestado.

“Se lo llevan preso”, se escuchó decir a uno de los compañeros del artista en plena grabación.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara.

Manuel de la Cruz Pascual, un joven que se disfrazó de payaso para acompañar a Otero Alcántara a repartir los regalos, también fue detenido por los agentes de la policía política.

“Estoy en Aguilera, en Aguilera, en Diez de Octubre. Aquí me trajeron esposado”, indicó el joven en un video subido a su perfil de Facebook.

En la jornada de hoy también fueron detenidos el reportero de ADN Cuba Héctor Luis Valdés Cocho y Kirenia Yalit Núñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

Ambos activistas fueron interceptados por agentes de la policía política a la salida de sus domicilios. En el caso de Yalit Núñez, CubaNet pudo confirmar que la activista fue detenida cuando se disponía a realizar gestiones personales.

En el caso de Valdés Cocho, fue liberado tras pasar una hora retenido dentro de una patrulla.

Otro de los arrestados de la jornada fue el también reportero de ADN Cuba Esteban Rodríguez.

La periodista de CubaNet María Matienzo Puerto también fue detenida en horas de la tarde de hoy, según reportes aparecidos en redes sociales.

“En horas de la tarde de hoy acaban de detener a nuestra colega María Matienzo Puerto, periodista de CubaNet Noticias. María salía de su casa hacia la estación de El Cerro, donde tienen detenida desde esta mañana a la activista Kirenia Yalit. Basta de reprimir mujeres. Basta de reprimir a un pueblo”, informó en Twitter el también periodista José Raúl Gallego, colaborador de Proyecto Inventario.

Al cierre de esta nota, tanto Matienzo Puerto como Yalit Núñez ya habían sido liberadas.

Régimen mantiene cerco contra la UNPACU

En medio de la huelga de hambre que mantienen desde hace 17 días decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, el régimen de la Isla también ha arreciado el cerco contra esa organización opositora.

Este lunes, como parte de la ola represiva desatada por agentes de la Seguridad del Estado, fueron detenidas Nelva Ismarays Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, su hija de 16 años Fátima Victoria Ferrer y la activista Yaniris Popa.

Santiago de #Cuba Detenidas mi esposa Dra Nelva Ismarays Ortega, mi hija de 16 años de edad Fátima Victoria Ferrer y la activista Yaniris Popa cuando iban a visitar a huelguista Niuvis Biscet, que se encuentra en muy mal estado de salud — José Daniel Ferrer (@jdanielferrer) April 5, 2021

El líder opositor señaló en Twitter que las tres fueron interceptadas “cuando iban a visitar a huelguista Niuvis Biscet, que se encuentra en muy mal estado de salud”.

