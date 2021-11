Régimen libera después de varias horas a periodista de CubaNet Rudy Cabrera

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista de CubaNet Rudy Cabrera fue puesto en libertad hace apenas unas horas luego de que agentes de la Seguridad del Estado cubano lo arrestaran este viernes en su domicilio alrededor de las 3:00 p.m.

“Dos hombres vinieron a mi casa en una moto y me pidieron el carné de identidad, les pido que se identifiquen y me muestran una credencial de la Seguridad del Estado. Me cambié de ropa y apenas unos minutos después ya estaba la patrulla en la puerta de la casa”, contó Cabrera vía telefónica.

Al reportero lo llevaron hasta la estación de Policía conocida como La Cuarta, donde lo esperaba “un oficial vestido de verde que se identificó como Pablo, el jefe de la Seguridad del municipio Cerro”.

A Rudy Cabrera lo interrogaron por varias horas, “querían saber cosas de mi pasado, por qué no me manifesté el 15 de noviembre y por qué no soy muy activo en redes sociales. Les dije que lo que me gusta es informar. Yo no participo en manifestaciones, pero no voy a dejar de informar nunca, mi trabajo no es negociable”, afirmó.

Uno de los motivos de la detención fue “presentarme a los nuevos agentes que me iban a atender, un tal Rafael, me dijeron”.

El periodista les reclamó por el procedimiento de las detenciones, y les dije que no era algo normal, “y que cada vez que me lo hicieran lo iba a denunciar. Ahí me amenazaron con el Decreto-Ley 345”. Finalmente terminan “haciéndome un acta de advertencia que no firmé”.

El reportero envió una alerta esta tarde a la redacción de CubaNet, en la que avisaba que varios agentes del régimen se encontraban en su casa, y que si en una hora no daba señales era porque se lo habían llevado.

Rudy Cabrera fue arrestado este jueves en plena vía pública, pero los policías lo dejaron ir al poco tiempo, pues según contó se trataba de un operativo de cigarros.

