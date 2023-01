Ancelotti: «Esta plantilla es intocable»

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que su plantilla es «intocable», a pesar de que haya jugadores que estén relegados a un papel de revulsivo o a la suplencia, y ha llamado a «evitar» este domingo ante el Athletic Club (21.00 horas) los «errores» que casi les cuestan la continuidad en la Copa del Rey ante el Villarreal.

«Esta plantilla es intocable, no solo los titulares, también los que entran en el campo y lo dan todo, como Ceballos y Asensio. Kroos y Modric son intocables, son jugadores que están haciendo la historia de este club, pero eso no significa que tengan que jugar todos los partidos», declaró en rueda de prensa.

Así calificó también al centrocampista francés Eduardo Camavinga, uno de sus cambios más recurrentes. «Eduardo es intocable, como Modric y como Kroos», dijo, antes de hablar de jugadores como Nacho, Dani Ceballos o Marco Asensio, que acaban contrato este año. «Han mostrado que pueden ser determinantes en el partido. Veo jugadores que están muy motivados y lo han demostrado. Se les acaba el contrato en junio y tienen que demostrar que tienen ilusión y motivación. Que se les acabe el contrato en junio no cambia nada», apuntó.

Por otra parte, afirmó que están «cerca de recuperar» a Aurélien Tchouaméni, David Alaba y Dani Carvajal. «Creo que todos pueden volver la próxima semana», indicó, antes de hablar de la polémica por la asistencia del francés a un partido de la NBA mientras se jugaba el duelo de Copa del Rey contra el Villarreal. «Ha hecho pública su disculpa, se ha equivocado. Es un chico joven que se ha equivocado una vez, el tema se ha acabado. Ojalá pueda recuperarse la próxima semana», subrayó.

Respecto al partido copero, en el que consiguieron remontar un 2-0 en contra al descanso, reconoció que han «tenido en cuenta todo lo que ha pasado». «No solo la reacción buena, sino los errores graves que hemos tenido en la primera parte. Hay que evitar errores, que han sido bastante claros. Mañana será un partido complicado y necesitamos un partido como el de la segunda parte y no regalar como regalamos en la primera parte», advirtió.

«Hubo algunos errores de posicionamiento, a veces las líneas no se mueven juntas, a veces sales a la presión cuando no tienes que salir… Siempre digo que nuestra área es amiga, no enemiga. Tenemos que controlar bien nuestra casa primero. Controlar bien esta situación es fundamental para la defensa. Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda», recalcó.

En otro orden de cosas, se deshizo en elogios hacia el técnico de os ‘leones’, Ernesto Valverde. «Ernesto Valverde es un buen amigo mío, tenemos muy buena relación y es un gran entrenador. Sus equipos juegan con una clara idea de juego, muy organizados. Lo respeto mucho», manifestó.

Por último, valoró el sorteo de cuartos de Copa, que deparó como rival al Atlético de Madrid. «No creo que hayamos tenido un buen sorteo en la Copa del Rey. Va a ser un partido entretenido porque es un derbi. Todos los partidos contra el Atlético son bonitos», explicó, sin querer hablar de la sanción de 15 puntos a la Juventus por el ‘Caso Plusvalías’. «Tengo una opinión, pero no quiero opinar de un asunto que está en los tribunales», finalizó.