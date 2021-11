Villarreal y Barça chocan en su progresión

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Villarreal CF recibe este sábado al FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica, en la 15ª jornada de LaLiga Santander (21.00), en un choque directo entre dos equipos que buscan seguir con su ligera progresión y con un ‘Submarino amarillo’ que quiere cortar de raíz, de paso, su mala racha en casa ante unos blaugranas que todavía viven de la ilusión de la llegada de Xavi Hernández al banquillo.

Ambos equipos se retan en el Estadio de la Cerámica tras sumar cuatro de los seis últimos puntos en juego, un signo de mejora y de la voluntad de escalar posiciones. Un empate podría valer mirando a la larga pero, al Barça de las urgencias, sólo le vale ganar si no quiere seguir viendo alejarse el tren del liderato.

De ilusión también se vive, dicen, pero Xavi Hernández no contempla otra cosa que no sea ilusionar y ganar. Ambas cosas de la mano, bien juntas, como él llevaba el balón enganchado al pie como jugador. Ahora, desde la banda, sus ya famosos ‘brotes verdes’ van creciendo pero falta gol. O, como el de Terrassa definió mejor, falta «atrevimiento» en los metros finales.

En dos partidos de Xavi en el banquillo, una victoria por la mínima en el derbi contra el RCD Espanyol (1-0) y un empate en la ‘Champions’, también en el Camp Nou, contra el Benfica (0-0). Un sólo gol, y de penalti, es un pobre bagaje para un equipo que parece tener otra cara, otra mejor cara, y al que le falta definir.

Pero esa mejora que arrancó el interino Sergi Barjuan, pese al empate en Balaídos ante el Celta tras ir 0-3 arriba, y que está cuajando ahora con Xavi, de poco servirá sin ir acompañada de 3 puntos en el histórico Madrigal. Y ahí espera un Villarreal que le tiene muchas ganas al equipo catalán.

El equipo ‘groguet’ no está cómodo recibiendo al Barça. El Villarreal no gana en su casa a los ‘culers’ desde octubre de 2007, con un 3-1 en Liga. A partir de ahí, cinco empates y nueve victorias del FC Barcelona, tanto en visitas de LaLiga como en dos duelos de la Copa del Rey. Catorce partidos seguidos sin festejar un triunfo contra el Barça delante de su afición.

Para poner fin a ello, el técnico Unai Emery dispone del bagaje suficiente para buscar una alternativa a lo sucedido, alguna sorpresa, que desencaje a un nuevo Barça todavía en construcción. Y pese a la derrota ante el Manchester United en la ‘Champions’ (0-2) esta semana, el equipo también va aflorando hacia la superficie.

Los castellonenses, como su rival, vienen de sumar un empate y una victoria en las dos últimas jornadas ligueras. En casa ganaron al Getafe, rompiendo con la también mala dinámica en general como anfitrión en esta Liga. Por ello, para borrar esas sombras que planean sobre su feudo, les es vital ganar a un Barça que tienen a 4 puntos.

PUNTOS PARA GANAR CONFIANZA

No obstante, los blaugranas, que en años anteriores sufrieron en Villarreal pese a ese dominio absoluto en el cara a cara, necesitan más todavía la victoria. Están a 10 puntos del líder, un Real Madrid ante el que cayeron en el Clásico, y no pueden dar más margen al eterno rival. Y es que ni Xavi ni sus primeras pinceladas buscando un lienzo blaugrana admirado como el que le tenía a él entre los protagonistas pintados se salvará si los resultados no acompañan.

De momento, Ansu Fati no llega al rescate. Sí podrán estar Ilias Akhomach y Ez Balde, los extremos del filial que no pudieron estar ante el Benfica pero sí jugaron, media parte cada uno, el derbi ante los ‘pericos’. Y visto que Xavi necesita exprimir los extremos en su idea de juego, vuelven y con peso a la convocatoria.

Con un Villarreal que no es tan defensivo como Espanyol ni Benfica, parece complicado volver a ver la suerte de 3-4-3 que Xavi usó en Europa. Aparentemente, el 4-3-3 será la solución y Araujo, si no está renqueante, podría seguir en el eje de la defensa junto a Gerard Piqué. En la medular, Sergio Busquets será el eje sobre el que gira todo el sistema.

En el ‘Submarino amarillo’ también tendrán baja destacada, salvo sorpresa de última hora; la de Gerard Moreno, todavía renqueante de su lesión. La duda está en Coquelin, si bien el resto de integrantes estarán listos para, en un presumible 4-3-3, intentar jugar de tú a tú al Barça en un choque por ver quién puede seguir con la progresión positiva.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL CF: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Trigueros, Capoue, Dani Parejo; Yéremi Pino, Boulaye Dia y Danjuma.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Nico, F. De Jong; Ez Abde, Memphis y Gavi.

–ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

–ESTADIO: Estadio de la Cerámica.

–HORA: 21.00/Movistar LaLiga.