Margarita del Val, la viróloga que pone en jaque la política de Pedro Sánchez

24 de octubre de 2020 (18:20 CET)

De todas las predicciones de las que alertan los expertos en esta pandemia de coronavirus, si a alguna hay que prestar especial atención es a cualquiera que pueda hacer la viróloga Margarita del Val (Madrid, 1959). A pesar de no tener cuenta de Twitter, esta investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha convertido en numerosas ocasiones en una de las principales tendencias de la red social, principalmente por contrapuntear la gestión sanitaria del gobierno de Pedro Sánchez.

En el último mes, Del Val ha ocupado portadas y titulares con sus declaraciones. Firme defensora de las cuarentenas, esta doctora en Química llegó a contradecir al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por estar en contra de su permisividad en bares y restaurantes; alertó de las consecuencias negativas que tendría la relajación por parte de las autoridades durante el verano, anunció la segunda ola cuando el Gobierno la negaba, advirtió de los contagios por el aire y, ahora, ha puesto en duda el efecto que puedan tener los toques de queda.

A través de sus intervenciones en los medios de comunicación se ha ido ganando la confianza y credibilidad de la población. Y no únicamente por la brillantez de su currículum -ha realizado estancias en los Estados Unidos y Canadá, ha dirigido numerosos proyectos basados en respuestas inmunes frente a patógenos, ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid- sino también porque, cada vez que habla, da en el clavo.

Sin ir más lejos, en el puente del Pilar vaticinó que en dos semanas una nueva ola de rebrotes llegaría a España. En una entrevista en el programa Liarla Pardo de La Sexta le pidió al Ejecutivo que se preparara para la tercera oleada. Y quince días después, tal y como predijo la experta, España permanece atenta al Consejo de Ministros que se celebrará este domingo de manera extraordinaria después de que varias comunidades autónomas pidieran a Pedro Sánchez declarar el estado de alarma a nivel nacional ante la negativa evolución epidemiológica.

Éste es tan solo uno de los aciertos de esta científica que se dedica al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones. En Economía Digital hemos recopilado algunas de sus declaraciones más impactantes de los últimos meses.

“Hemos cometido los mismos errores que en 1918”

La relajación de las medidas preventivas en julio pasó factura en España mientras que en el resto de países europeos bajaba la curva. “Estamos volviendo a caer en los mismos problemas que hace 100 años”, lamentó la viróloga a finales de verano en relación a la pandemia de gripe española.

“En 1918 se celebraron primero las fiestas de las localidades y luego se impusieron medidas de restricción de la población. Si bien es verdad que actualmente las fiestas patronales se han suspendido, la gente ha seguido acudiendo a los lugares donde veranean o quedando para tomar una cerveza sin mascarilla. En definitiva, ha habido mucho contacto social, por lo que el riesgo de contagio ha sido muy alto en todo momento”, explicó Del Val.

«En 1918 se celebraron primero las fiestas de las localidades y luego se impusieron medidas de restricción de la población»

Además, en el encuentro COVID-19 ANIS destacó que uno de los principales problemas fue la falta de prevención y rastreo.“Parecía que en verano volvíamos con la desescalada a una especie de balsa, pero deberíamos mover un poco el timón. La mitad de los contagios han estado sin identificar durante el verano», resaltó la viróloga

“Los bares y restaurantes son muy inseguros. Lo siento pero el virus es así”

Mientras que varios de los homólogos de Fernando Simón, como el estadounidense Anthony Fauci o Christian Drosten, el virólogo más prestigioso de Alemania alertaba del peligro de los establecimientos cerrados, el principal epidemiólogo de España aseguraba en Planeta Calleja que se podía ir a un restaurante cumpliendo una serie de normas.

“No se ha acabado la vida, hay que modificarla durante un tiempo, pero no se ha acabado. El impacto económico ha sido enorme, pero no ha habido alternativa con una pandemia de este estilo. Ha sido así en todos los países y nos duele”, aseguró Simón.

«Los lugares cerrados son muy inseguros si no tenemos distancia ni mascarilla»

En cambio Del Val se mostró totalmente en contra de estas declaraciones de Simón: “Los bares y restaurantes son muy inseguros. Lo siento pero el virus es así”, aseguró en una entrevista en Telemadrid. “Los lugares cerrados son muy inseguros si no tenemos distancia ni mascarilla”, agregó. E insistió en que el confinamiento total era la única forma de frenar el virus. “No queremos repetirlo porque tiene unos efectos muy duros sobre la economía y relaciones sociales”, aseveró.

“El contagio se produce por transmisión aérea de aerosoles”

A principios de octubre un grupo de investigadores pidieron a las autoridades en una carta publicada en Science que trasladaran las actividades al exterior y mejoraran la ventilación en interiores. Y es que habían encontrado evidencias de que el contagio de la Covid-19 se producía por el aire.

“La evidencia del estudio de brotes, sobre todo masivos, apunta a que en ellos el contagio se ha tenido que producir mayoritariamente por transmisión aérea de aerosoles persistiendo suspendidos en el aire y repartidos por todo un local interior mal ventilado”, aseguró la viróloga en declaraciones recogidas por El País.

“Un confinamiento perimetral no soluciona nada”

Del Val nunca ha sido partidaria del confinamiento por zonas. Ya antes de que terminara el verano adelantó que España iba a entrar en “una etapa muy mala que obligaría a tomar medidas más fuertes» para frenar la expansión del coronavirus.

«El confinamiento tiene que ser selectivo, de personas y no por áreas»

En una entrevista con EFETV, la viróloga del CSIC se refirió así a las restricciones de movilidad que se aplicaron a las zonas sanitarias más afectadas de Madrid y se mostró partidaria de «tomar decisiones concretas, más que medidas genéricas». «El confinamiento tiene que ser selectivo, de personas y no por áreas», aseveró. Para esta científica “un confinamiento perimetral no soluciona nada”, explicó en declaraciones a Antena 3.

«La vacuna no va a llegar este otoño”

Mientras Donald Trump insistía en que antes del 3 de noviembre los Estados Unidos ya habrían aprobado un remedio que frenara la expansión del virus, Del Val aseguraba que no sería así.

«No va a llegar este otoño-invierno», indicó en La Sexta Noche. «Hay que hacer ensayos clínicos muy cuidadosos porque hay que ver un problema que se anticipa en estas vacunas y es si quizás exacerben la enfermedad». Y no le faltaba razón.

De momento, Moderna y Pfizer han anunciado que a finales de noviembre solicitarán la aprobación de sus prototipos, pero habrá que ver si el endurecimiento de las normas por parte del regulador estadounidense permite la autorización de emergencia de alguna de ellas.

Además, añadió en Antena 3 que era bastante incierto saber si sería a ser eficaz. La propia Moderna indicó que hasta mediados de 2021 no podría saber si su inyección funcionaba.

“No hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos”

En plena segunda ola, y ante la desesperación de la evolución epidemiológica, varias comunidades autónomas han optado por incluir una nueva medida: el toque de queda. Pero el problema reside en que no existe prueba alguna que demuestre que esta restricción pueda ser efectiva para frenar la pandemia.

A las dudas que han surgido en los últimos días en torno a esta propuesta hay que sumar las de Del Val. “No hay evidencia científica de si los toques de queda son efectivos”, ha asegurado la experta en una entrevista con La Razón este sábado. “Siempre que limites la movilidad de las personas y la posibilidad de que entren en contacto con otras distintas se limitará la probabilidad de contagios, pero no está garantizado y no se sabe qué eficaz será”, ha añadido.

“La oleada de otoño no es una maldición inevitable, la podemos evitar”

Recientemente Del Val se ha mostrado optimista en cuanto a la oleada de otoño. «No es una maldición inevitable, la podemos evitar nosotros”, aseguró en una entrevista con The Conversation en relación a la evolución de la pandemia.

“La prevención muy temprana ya pilla lejos, pero se puede ralentizar suficiente con medidas de prevención de salud pública: higiene, distancia, mascarillas, control del aire, tener cuidado con los sitios cerrados, restringir las burbujas, teletrabajar quien pueda, facilitar el transporte público para que no haya aglomeraciones, dar mascarillas a quien no pueda gastarse tanto, aislar a quienes no puedan hacerlo en hoteles medicalizados como ya hay en Madrid…”, indicó.

Y en cuanto cómo llegaremos a las navidades, para la viróloga depende de nosotros. La borrasca de la pandemia la podemos controlar nosotros, aunque es verdad que es más difícil en otoño que en verano”, concluyó.