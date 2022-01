Asens censura la «deslealtad» de Lambán con Garzón

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha respaldado este viernes al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica suscitada a raíz de sus críticas a las macrogranjas, al tiempo que ha censurado al presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, por pedir su dimisión, algo que a su juicio supone «una deslealtad gravísima al Gobierno del que forma parte su partido», por lo que ha reclamado que «rectifique de forma inmediata».

«Cada vez que Garzón alerta de los efectos nocivos de la industria cárnica desaforada, es verdad que determinados sectores del PSOE nos lanzan un chuletón a la cara«, ha subrayado Asens en una entrevista en los micrófonos de RNE, donde ha destacado que ya lo hicieron

«cuando Garzón y la Comisión Europea apostaron por la reducción del consumo de carne ante la evidencia científica» y lo hacen ahora «otra vez cuando el ministro alerta de este problema creciente de las macrogranjas».

Asens se refería así a la entrevista de Garzón en The Guardian, publicada el pasado 26 de diciembre, donde el ministro criticó las llamadas macrogranjas, que en su opinión «contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados». Sus palabras han molestado no solo al sector ganadero y a los empresarios cárnicos, que hablan de dimisión y acciones legales contra el ministro, sino también a partidos de la oposición como el PP y Ciudadanos, mientras que el Gobierno se ha desmarcado.

A juicio del líder de los comunes, estas declaraciones Garzón las realiza «como Gobierno» y no a título personal, tal como él ha ratificado, y ha censurado las palabras del presidente aragonés, quien dijo que Garzón «no puede ser ministro de España ni un minuto más»: «Llegamos a situaciones surrealistas como Lambán, que se ha sumado a pedir su dimisión. Eso es una deslealtad gravísima al Gobierno del que forma parte su partido», ha recalcado. Por ello, Asens le ha pedido «que rectifique de forma inmediata».

Fuentes del entorno de Lambán han confirmado a RTVE que el presidente aragonés prepara una campaña en distintos medios de comunicación, que comenzará en The Guardian, en defensa de la ganadería. Aseguran, además, que se lanzará muy pronto.

Respalda a Garzón: «Ha dicho la verdad»

Asens ha pedido valorar las palabras del ministro «a partir de lo que ha dicho» y no «a partir de lo que algunos se han inventado de lo que ha dicho». Así, ha aseverado que Garzón ha dicho la verdad, «lo que dice la Comisión Europea».

En sus palabras, las macrogranjas producen muchos gases de efecto invernadero, se ha «duplicado» la contaminación del agua por tratos en los últimos cuatro años y esto es «un peligro para la salud». «España se ha convertido en el principal estercolero de purines de Europa«, ha asegurado Asens, que ha reprochado que hayan hecho a Garzón un ‘No mires arriba’, en alusión a la película de Adam Mckay: «Tenemos ante nuestras narices un meteorito un problema creciente y algunos anteponen sus intereses electorales a la verdad, como pasa en la película».

Desde el PSOE, sin embargo, se muestran más prudentes. También en RNE, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que la polémica la han creado «algunos» con el fin de «tensionar a este Gobierno». «Desde el PSOE hay un apoyo claro al sector ganadero, que tiene diferentes maneras de producir y que ambas están implantadas en nuestro país. Tanto un modelo como el otro tiene que cumplir una normativa que es estricta, los dos modelos conviven, generan riqueza y dinero», ha explicado.

En opinión de Sicilia, «los ganaderos saben que el Gobierno está de manera decidida demostrando cuáles son las ventajas de nuestros productos», por lo que no cree que el sector «tenga ninguna duda ni que pueda suponer ninguna tensión con el sector ganadero».

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes a Garzón que rectifique: «Cuando alguien mete la pata como lo ha hecho, y no es la primera vez, es más, es que no conozco lo contrario, pues lo mejor es rectificar, si es lo más sabio que hay«, ha apuntado, para después ironizar sobre su carga de trabajo: «Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo».