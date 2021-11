Empresas que plantan cara al ‘Black Friday’

En 2015, la Comisión Europea y las organizaciones ECODES, WWF y Ecoserveis, alarmadas por el impacto del consumo obsesivo, pusieron en marcha el conocido como Green Friday. Se trata de una jornada de reivindicación que, coincidiendo con el Black Friday, busca concienciar sobre los riesgos de las compras compulsivas, a la vez que se orienta el consumo hacia un acto responsable y también sostenible con el medio y las personas.

Lo cierto es que cada vez más empresas se unen a esta iniciativa, ya sea por una cuestión de principios o por concienciación medioambiental. “Cada vez hay más negocios que comprueban los pocos beneficios de una jornada de compras compulsivas como es el Black Friday, que obliga a parar las ventas durante semanas o incluso meses previos, para condensarse en un solo día, con productos que no necesitamos ni son tan urgentes”, explica a RTVE.es la profesora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Logística Sostenible de la EAE Business School, May López.

Precisamente un estudio de la EAE, coordinado por López, pone de manifiesto que siete de cada diez usuarios online han comprado en esta jornada por impulso, siendo este impacto mayor en los más jóvenes (nueve de cada diez). Frente a ese consumismo feroz, el Green Friday promueve un consumo con cabeza y busca que ese viernes el ansia de compras se sacie en el pequeño comercio, reciclando y adquiriendo productos de segunda mano.

“La gente no es consciente de que cuando le da al ‘click’ en la plataforma digital de turno, las empresas pasan a gestionar un 40 % más de pedidos en un corto espacio de tiempo, que se reparten a la semana o al día siguiente”, apunta la profesora, una práctica que implica “más entregas fallidas, más residuos, más devoluciones y, al mismo tiempo, mayor tráfico en las ciudades, con el evidente impacto directo e indirecto en la calidad del aire y en los accidentes de tráfico”.

Mientras que otras grandes compañías como Ikea también apuestan por renunciar a los ingresos del Black Friday en pro de una buena gestión de los recursos del planeta . A través de su servicio de recompra de muebles, ofrece un 50 % más por los productos que sus clientes ya no usan, con el fin de darles una segunda vida.

“Hemos decidido cerrar mañana la venta, no podrás comprar ninguno de nuestros productos https://t.co/b13f5sf8os pic.twitter.com/bm4NwQZhBk “

Más allá va incluso la compañía Minimalism Brand, que este viernes cerrará sus ventas desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. «Para y piensa, ¿quiero jugar al juego del consumo innecesario? (…) No tenemos interés en que no compres, tenemos interés en que reflexiones sobre cuál debería ser tu posición hoy», apunta con el fin de que sus clientes no participen en el Black Friday.

Sin ir más lejos, la compañía española Ecoalf ofrece este Black Friday un 0 % de descuento con el fin de “evitar compras impulsivas” y pide a sus clientes que “eviten las compras innecesarias”. “Pregúntate, si no estuviera de rebajas, ¿te lo comprarías?”, reza el mensaje contra esta campaña. Su responsable de Comunicación, Carolina Álvarez-Osorio, explica a RTVE.es que su objetivo es, por un lado, “educar para que el consumidor final entienda cuál es el impacto de estas promociones que te impulsan a hacer compras desmesuradas”. Y es que, según Ecoalf, al usar una prenda solo 5 veces producimos un 400 % más de emisiones de CO 2 que si la usamos 50 veces.

«Si no estuviera de rebajas, ¿te lo comprarías?»

Los pequeños márgenes de beneficios ahogan a las pymes

También se unen a esta iniciativa las pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque en este caso ante la imposibilidad de competir con las grandes plataformas online por los mínimos márgenes de beneficios que presentan sus cuentas: o bien ofrecen tan solo un día de descuentos o, directamente, no lo celebran. Según datos de la Confederación Española de Comercio (CEC), la adhesión de los establecimientos de proximidad se situará en el entorno del 40 %, similar a la de 2020. “Quienes sí lo hagan, lo harán arrastrados por otros formatos comerciales para no perder las ventas de Navidad y no porque les reporte un beneficio real”, apuntan a RTVE.es.

En comercios de barrio como el de Natalia Cotillas, en Cuenca, hace años que ya no celebran el Black Friday. «Para mí era una pérdida grande y para el cliente al final es poca la rebaja en comparación con los grandes, así que decidí no volverlo a poner», cuenta a TVE. Y es que el margen de beneficios, explica Julián Saiz, propietario de una librería en la misma ciudad, es cada vez más ajustado: «Tienes que seguir pagando luz, tienes que seguir pagando calefacción…si tú aplicas descuentos, echas las cuentas y no cuadran«.

La falta de stock y los descuentos agresivos complican el Black Friday para el pequeño comercio

La CEC considera que este tipo de campañas, orientadas únicamente en la reducción de precios, “podrían resultar positivas para aportar visibilidad al comercio y dinamizar el consumo si se circunscribiera realmente a un día”. Sin embargo, en la práctica, la realidad es que para muchas marcas y grandes plataformas esta campaña arranca ya el día 11 de noviembre con el Día del Soltero, se prolonga con el Cyber Monday, enlaza con una debilitada campaña de Navidad y Reyes y culmina con las rebajas de invierno.

“Esta dinámica de descuentos permanentes resulta insostenible, más si cabe en un contexto como el actual en el que se está produciendo estrechamiento importante de los márgenes debido a los muchos sobrecostes que están asumiendo los comercios”, destaca la organización, entre ellos, la subida del precio de la luz o el encarecimiento del transporte y de las materias primas. A ello se suma el problema de la falta de stock, que afecta especialmente al sector de la tecnología.