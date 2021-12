La venta de armas no se resiente con la pandemia

Las ventas de las cien mayores empresas armamentísticas mundiales aumentaron un 1,3 % en términos reales en 2020 respecto al año anterior, a pesar de la pandemia de la COVID-19, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La cifra total de las ventas ascendió a 531.000 millones de dólares (469.251 millones de euros), después de seis años seguidos de subidas.

