Sánchez insta al PP a aplicar la ley de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al PP a aplicar la nueva ley de vivienda que han acordado los dos socios del Ejecutivo de coalición, porque, ha subrayado, los ciudadanos son los que «sufren la vivienda como un bien inaccesible, cuando es un derecho». Por ello, ha pedido convertirlo en un «acuerdo de Estado».

Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa tras asistir a la reunión de la cumbre UE-Balcanes que se celebra en Eslovenia y después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional la futura ley de vivienda, pues a su entender, «este intervencionismo es suicida» y demuestra que España tiene «el Gobierno más radical de la Unión Europea».

Sánchez ha criticado que el PP se niegue a aplicar la ley sin ni siquiera «darle una oportunidad», ni habérsela leído. «Le pediría a la oposición que se leyera el texto antes de recurrirlo y que le dieran una oportunidad a la tramitación parlamentaria», ha señalado.

Asimismo el jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de esta ley porque «la vivienda en nuestro país es un auténtico problema». «Esto afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de ideologías«, ha insistido.

Por ello, ha abogado por abrir un tiempo nuevo en la política española y lograr que el tema de la vivienda sea «un acuerdo de Estado» para hacer que sea «un derecho».

El Gobierno considera que no aplicarla «perjudicará a todos»

Además, tanto el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, como la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han avisado de que no aplicar la nueva ley de vivienda «perjudicará a todos». Ambos ministros han respondido así a algunos dirigentes ‘populares’ que se posicionaron ya este martes en contra de la nueva ley y que anunciaron que, si depende de ellos, no se aplicará.

La nueva ley contempla que sean las comunidades autónomas las que soliciten al Gobierno la declaración de «zona tensionada» para que se obligue a grandes propietarios de más de diez viviendas a bajar el precio del alquiler. También incluye beneficios fiscales a pequeños propietarios si reducen el precio de la renta de sus viviendas. Asimismo permite a los ayuntamientos a establecer una recarga del IBI para las viviendas vacías.

En una entrevista en La Hora de la 1, Bolaños ha recordado que si, por ejemplo, las comunidades no piden la declaración de zona tensionada, «perjudicarán tanto a inquilinos como a pequeños propietarios» que no podrán beneficiarse de ayudas y bonificaciones fiscales. «Espero que estén por velar por el interés general porque no se me ocurre que ninguna comunidad quiera perjudicar a sus ciudadanos. Es una ley beneficiosa para todos», ha subrayado.

Según el ministro de Presidencia, la nueva ley va a beneficiar a todas las personas físicas, a los propietarios que se van a poder deducir bonificaciones fiscales «de hasta el 90%» del rendimiento de ese arrendamiento y también a los inquilinos, que van a poder recibir «ayudas» y acceso a la vivienda en «condiciones especiales».

Y en una entrevista en Las Mañanas de RNE, Belarra también ha advertido de que si algunas administraciones no aplican la ley de vivienda, van a tener que explicar a sus ciudadanos por qué no lo hacen, por lo que les ha pedido que «piensen en su gente», mientras les ha recordado que esta es «la norma europea».

«Los vecinos de Madrid se preguntarán por qué en Valencia se declaran zonas de mercado tensionados y los precios bajan y en Madrid, supuesta tierra de la libertad, no existe libertad para llegar a fin de mes porque tienes que pagar 800, 9000 o 1.000 euros al mes», ha advertido Belarra.

Y también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios: «Les vamos a dar incentivos fiscales para que a todos los pequeños propietarios les salga a cuenta bajar los precios», ha zanjado.