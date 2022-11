Barones del PSOE urgen buscar una «solución» a la ley del ‘solo sí es sí’ y corregirla si tiene errores

Page, Lambán, Barbón y Lobato respaldan a los jueces y se desmarcan de las acusaciones de Irene Montero

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) –

Varios presidentes y líderes autonómicos del PSOE han trasladado este jueves su deseo de que se busque cuanto antes una solución a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como las Ley del ‘solo sí es sí’, después de que se hayan producido varias rebajas de condena y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales en virtud de la aplicación de la norma.

En esta línea se han pronunciado los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón y Castilla La Mancha, Emiliano García Page, así como el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato y el gobierno de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara.

Los citados cargos socialistas también se han posicionado en defensa del trabajo de los jueces y se han desmarcado por tanto de las acusaciones vertidas por la impulsora de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que responsabilizado de las reducciones de condena a los jueces, por la interpretación que hacen de la ley.

BUSCAR UNA SALIDA A ESTE EMBROLLO

A este respecto Lambán ha urgido este jueves a buscar «cuanto antes» soluciones o «paliativos» a los «resquicios» de la Ley del ‘sólo sí es sí’ que está teniendo un efecto contrario a la voluntad de los legisladores.

Además, ha indicado que si ya ha habido varios jueces que han hecho una interpretación determinada de dicha ley, «casi con toda seguridad quiere decir que la ley ofrece resquicios que dan lugar a este tipo de interpretaciones», ha añadido, aunque ha puntualizado que no es quien para decir si la ministra tiene que dimitir.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Asturias, que ha afirmado que «esto no va de culpar a los jueces, va de buscar una solución al problema».

Barbón ha indicado que aunque es necesario facilitar una mayor formación en perspectiva de género, la solución al problema pasa por «rectificar de inmediato y corregir los efectos no deseados de la aplicación de la ley». «Hay que buscar una salida a este embrollo», ha sentenciado.

Además, ha recordado que existe separación de poderes y ha marcado distancia con las declaraciones de Montero. «Lo que no se puede es que cuando hay una aplicación no querida y no deseada se ataque a los jueces», ha indicado.

SOBERBIA INTELECTUAL DE MONTERO

Por su parte, Emiliano García Page ha sostenido, sobre la ministra, que hace gala de «soberbia intelectual» por no reconocer el error, y lamenta que, para «reafirmarse», opte ahora por la opción de «cavar una trinchera». Sin embargo, no piensa que tenga que dimitir aunque cree que se le debería exigir una rectificación «sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado –los jueces–«, ha apuntado.

En este sentido, la consejera de Igualdad de su gobierno, Blanca Fernández, ha señalado que no se puede consentir que la ley del ‘sí es sí’ permita la rebaja de penas de algunos agresores sexuales y violadores. «Hay que reflexionar y reaccionar inmediatamente para que no ocurra, porque si ha quedado alguna puerta abierta, hay que cerrarla con carácter inmediato porque no se puede revictimizar a las víctimas», ha añadido.

Aunque ha admitido que la ley del ‘sí es sí’ es una buena norma en términos generales, considera que «si la norma se equivoca en esto, lo que hay que hacer es corregirlo y dejarnos de diatribas políticas», ha apuntado.

«SI HAY ALGO QUE MEJORAR, QUE SE MEJORE»

También ha mostrado su opinión Juan Lobato, que ha abogado por «abrir una reflexión» sobre si hay errores con la norma ya que entiende que si se ha producido un cambio legislativo que puede conllevar «interpretaciones diversas» no ocurre «nada» por estudiar si se debe «ajustar» pues el objetivo es proteger a las víctimas y castigar con dureza a quienes han actuado «de forma repugnante».

«Si con esta ley hay algún ajuste que hacer para que ese objetivo se cumpla yo creo que en política hay que ser humildes, analizar y si hay algo que corregir y mejorar que se mejore», ha trasladado. Así, ha proseguido que siempre «está a favor» de abrir procesos de reflexión y de la «corrección de errores y mejoras». «En política, el darse cuenta de que algo no funciona, cuanto antes y más humildad mejor.

Finalmente, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña ha admitido que «hay una cuestión que colisiona en la ley y eso tienen que tratarlo las instituciones adecuadas» al tiempo que ha pedido «que se arregle».

Sin embargo, ha sostenido que no se puede cuestionar la ley del ‘solo sí es sí’ pese a los efectos que está teniendo, al tiempo que ha subrayado el avance de la legislación española en materia de lucha contra la violencia de género, cuestión en la que España está a la vanguardia del mundo, según ha manifestado.