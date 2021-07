Dos incendios forestales en California se fusionan y amenazan miles de hogares

Miles de hogares en el norte de California están bajo la amenaza de dos incendios forestales que se fusionaron recientemente, mientras docenas de otros incendios continúan ardiendo por todo el oeste de Estados Unidos.

Las autoridades dicen que más de 10.000 hogares están bajo amenaza y se han ordenado evacuaciones alrededor del lago Almanor, una zona turística popular, después de que el incendio más grande de California, el Dixie Fire, se fusionara durante el fin de semana con el Fly Fire.

Las autoridades dicen que los dos incendios ya han destruido casi 180 km2 de bosques y matorrales en los condados de Plumas y Butte al norte de Sacramento, California.

Estos fuegos son parte de los 86 incendios forestales que están ocurriendo en estos momentos en 12 estados. Se han quemado más de 553.000 hectáreas en las últimas semanas, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos en Boise, Idaho.

El incendio más grande de la nación es el Bootleg Fire en el sur de Oregon, que ha arrasado 1.657 km2 de territorio. Los bomberos dicen que las llamas están contenidas a la mitad, con más de 2.200 bomberos luchando contra las llamas.

En Montana, cinco bomberos federales permanecen hospitalizados después de que fuertes vientos lanzaron un incendio forestal hacia ellos la semana pasada. Las autoridades dijeron el domingo que los cinco se encuentran en condición estable después de sufrir quemaduras.

Los incendios forestales en los EE. UU. han coincidido con un calor récord en algunas partes del país. El noroeste del Pacífico registró temperaturas superiores a 40° C el mes pasado, con Seattle, Washington, alcanzando los 42° C y Portland, Oregon, alcanzando casi los 47° C. Los meteorólogos predicen otra ola de calor esta semana en gran parte del territorio continental de Estados Unidos.

* Con información de Associated Press y Reuters.

